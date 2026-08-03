歐洲熱浪恐成新常態 推升天災險保費

歐洲極端氣候頻傳，可能推升天災險保費。（路透）

隨著歐洲在夏季出現熱浪 與乾旱的頻率愈來愈高，保險 公司、再保險公司、保險經紀人都預測，歐洲天災將導致保費 提高和損失擴大，更重要的是業者已徹底改變災難保險的背後思維，不認為極端高溫只是暫時衝擊，而是長期趨勢。

歐洲乾旱已致使境內重工業仰賴的大型河流與支流水位急降，萊茵河與多瑙河水位都降至歷史新低，干擾化學品、石油產品等貨物運輸，也加劇供水與發電憂慮。匈牙利1日便因多瑙河水位問題，被迫國內關閉唯一的Paks核電廠機組，為近半世紀以來首見。

法國仰賴河流降溫的核電廠，今夏因高溫而停機的次數也創新高，北歐地區的水力發電也遭遇威脅。希臘、法國及西班牙的野火也持續惡化，帶來濃煙與健康顧慮。英國蔬菜收成也受高溫衝擊，甚至必須從西班牙進口萵苣和花椰菜。

全球第二大保險經紀商怡安（Aon）氣候風險顧問全球部門主管布魯斯說，保險業正積極評估，氣溫上升會徹底改變歐洲天災風險到多高的程度，並正擴大能支持韌性和重建的籌資範疇，可能會把更多風險轉移至資本市場，例如「發行巨災債券和其他保險連動證券」。

他說，保險業者不再能以歷史數據預測潛在損失，現在高度仰賴前瞻的情境分析，而這將是吸引投資人購買巨災債券等產品的關鍵。

保險業者也試圖釐清隨之而來的財務負擔。慕尼黑再保（Munich Re）表示，聖嬰現象和全球暖化的「危險組合」，將推升下半年的損失。

保險商達信（Marsh）主管維克瑞說，在森林大火出現後，即便實質財物損失有限，疏散令、濃煙及限制進出都會衝擊商業活動，從而造成龐大損失。他估計，西班牙去年野火季的經濟損失接近50億歐元（57.7億美元），只有10億歐元有保險。瑞士再保險研究院也說，野火是全球成長最快的氣候災害，「減少風險根源的措施，才能讓保費維持平價。」