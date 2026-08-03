娛樂內容事業強勁 SONY上修全年獲利展望

Sony 集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（約107億美元），優於分析師平均預期。

該公司上季營業利益大增40%，達4765億日圓，更遠高於分析師原先普遍預期的溫和成長。

Sony表示，日圓走弱持續為營運帶來助力，而獲得美國川普政府對等關稅退稅 ，遊戲部門受益，成為此次調升獲利預期的關鍵因素。

近年Sony持續將資源投入遊戲、音樂、電影及動漫等娛樂內容事業，同時逐步縮減消費性電子產品中獲利率較低的產品線，將資源集中於最具發展潛力的市場。但投資人現在擔心人工智慧（AI）的發展將降低內容創作門檻，可能削弱Sony旗下內容智財的價值。

在硬體方面，記憶體成本飆升持續壓縮PS5主機的獲利空間，不過Sony強調公司已確保本會計年度所需的記憶體供應。影像感測器部門受惠於銷售增加與匯率，上調財測。分析師表示，遊戲硬體雖然承壓，但隨著多個重量級遊戲新作陸續上市，預料可為遊戲事業帶來新成長動能。預期Sony本季整體營業利益平均可達4650億日圓。

Sony表示，將從下周二（8月4日）開始讓位於九州熊本的影像感測器工廠分階段恢復生產。