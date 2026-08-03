我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

娛樂內容事業強勁 SONY上修全年獲利展望

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（約107億美元），優於分析師平均預期。

該公司上季營業利益大增40%，達4765億日圓，更遠高於分析師原先普遍預期的溫和成長。

Sony表示，日圓走弱持續為營運帶來助力，而獲得美國川普政府對等關稅退稅，遊戲部門受益，成為此次調升獲利預期的關鍵因素。

近年Sony持續將資源投入遊戲、音樂、電影及動漫等娛樂內容事業，同時逐步縮減消費性電子產品中獲利率較低的產品線，將資源集中於最具發展潛力的市場。但投資人現在擔心人工智慧（AI）的發展將降低內容創作門檻，可能削弱Sony旗下內容智財的價值。

在硬體方面，記憶體成本飆升持續壓縮PS5主機的獲利空間，不過Sony強調公司已確保本會計年度所需的記憶體供應。影像感測器部門受惠於銷售增加與匯率，上調財測。分析師表示，遊戲硬體雖然承壓，但隨著多個重量級遊戲新作陸續上市，預料可為遊戲事業帶來新成長動能。預期Sony本季整體營業利益平均可達4650億日圓。

Sony表示，將從下周二（8月4日）開始讓位於九州熊本的影像感測器工廠分階段恢復生產。

精華 FAQ

  • 主要因遊戲、音樂、電影與動漫等娛樂內容事業表現強勁，加上日圓走弱與美國對等關稅退稅帶來助益，促使全年營業利益預估上調至1.72兆日圓。

  • Sony上季營業利益年增40%，達4765億日圓，明顯高於市場原先預期的溫和成長，顯示娛樂內容事業與匯率因素對獲利貢獻相當顯著。

  • 風險包括AI可能降低內容創作門檻、削弱內容智財價值，以及記憶體成本上升壓縮PS5獲利；不過影像感測器復工與新遊戲上市，仍是後續成長看點。

退稅 關稅 Sony

上一則

貝森特挺日本動用Fed機制撐日圓 避免美債遭拋售

延伸閱讀

MLCC龍頭村田上修全獲利展望 預期AI資料中心需求進一步成長

MLCC龍頭村田上修全獲利展望 預期AI資料中心需求進一步成長
Sony熊本廠下周二起分階段復工 預期8月中旬恢復正常產能

Sony熊本廠下周二起分階段復工 預期8月中旬恢復正常產能
亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出
亞馬遜雲端變現 旗下AWS營收連5季成長 股價飆逾15%

亞馬遜雲端變現 旗下AWS營收連5季成長 股價飆逾15%

熱門新聞

聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」