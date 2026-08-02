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美日聯手干預匯市推升日圓 川普稱展現對日友誼

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國總統川普表示，美國上周和日本聯手干預匯市，推升日圓，展現對日友誼。（美聯社）
美國總統川普表示，美國上周和日本聯手干預匯市，推升日圓，展現對日友誼。（美聯社）

美國總統川普表示，美國上周和日本聯手干預匯市，推升日圓，展現對日友誼。他也預期，華府協助盟友可獲得財務利益。

川普周日在空軍一號上告訴記者：「他們希望得到一點幫助，而我們總是會支持日本。」他並提到美日兩國關係良好。

川普接著說：「日本一直對我們很好，當然，珍珠港事件除外。」他說：「最重要的是，這是友誼的表現。」

被問到美國能從干預行動得到什麼時，川普表示，這會帶來「財務利益」。

他把這項安排和美國去年提供阿根廷的換匯機制相提並論。這項交易雖遭美國兩黨批評，但阿根廷今年1月已償還從換匯額度提取的資金。川普說，美國最終從中賺得250億美元。

日圓小幅走高。日美上周分別在東京和紐約聯手行動，帶動日圓大幅反彈，市場密切關注周一是否再度出手。

彭博引述知情人士透露，日本財務大臣片山皋月最快周一證實兩國政府正聯手行動，進一步強化雙方合作。美國財政部長貝森特近日雖未明說，卻已透過媒體明確釋出兩國合作的訊息。

日圓兌美元周一早盤一度升值0.3%至157日圓，隨後轉為平盤上下，報157.52日圓。

精華 FAQ

  • 川普認為，兩國上周聯手干預匯市、推升日圓，不只是市場操作，也是展現美國對日本友誼與支持的具體行動，並強調美日關係良好。

  • 他表示，美國協助盟友不會只是單純付出，還可能帶來「財務利益」。他並拿美國去年對阿根廷的換匯機制作比較，稱最終還賺了250億美元。

  • 日圓周一早盤一度升值0.3%至157日圓，之後回到平盤附近。市場正密切觀察，日本與美國是否會在周一再度採取聯手干預行動。

川普 日本 阿根廷

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