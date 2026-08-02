美伊新一輪談判、大麥克指數…開盤前 5財經事不可不知

川普周日在空軍一號上告訴記者：「這原本會是二次世界大戰以來最大規模的攻擊。我們現在就看看能不能談成協議。」（美聯社）

美國總統川普表示，美伊 新一輪談判周一登場，市場樂觀期待雙方達成協議，荷莫茲海峽得以恢復通航。消息傳出後，油價下跌，美股期指上漲，美元走弱。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

布蘭特原油期貨開盤重挫7%

史坦普500 指數期貨在亞洲早盤上漲0.4%，史坦普500指數上周五收漲0.7%。日圓小幅走高，交易者仍密切留意各國是否再度聯手干預，支撐日圓。

布蘭特原油開盤重挫逾7%。川普說，沙烏地阿拉伯等中東盟友要求他改以談判尋求協議，因此他同意取消對伊朗 發動大規模攻擊。OPEC+主要產油國再度小幅調高產量配額，也使油價承壓。

川普周日在空軍一號上告訴記者：「這原本會是二次世界大戰以來最大規模的攻擊。我們現在就看看能不能談成協議。」

美日聯手阻貶日圓

美日兩國上周分別在東京和紐約採取協同行動後，匯市交易者正密切留意兩國是否再度聯手干預，支撐日圓。

日本財務大臣片山皋月最快周一宣布，兩國政府正聯手行動。川普表示，美國出手干預是「友誼的訊號」。

日圓兌美元今天早盤升值0.2%，報1美元兌157.02日圓。

英國金融時報引述知情人士指出，美國財政部7月31日罕見出手干預日圓匯率。這是自1998年以來美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。日圓兌美元在7月31日升值1.34%，至157.4日圓兌1美元，寫5月初以來最高水準。兩天下來，日圓累計升幅3.68%。

費半單月跌20% 盯兩大關鍵財報 美就業報告同受矚目

美國股市經歷震盪7月後，最後一個交易日收高。亞馬遜（Amazon）財報亮眼，帶動大型科技股反彈，暫時蓋過通膨、升息和中東局勢疑慮。不過，亞馬遜大漲和蘋果（Apple）重挫形成強烈反差，凸顯投資人對AI支出和科技股財報愈來愈挑剔。

史坦普500指數上周五漲0.7%，道瓊工業指數攀漲276點；那斯達克綜合指數漲1%。三大指數周線上漲至少1%。不過，7月形同原地打轉，道瓊小漲0.3%，史坦普500下跌0.1%，那斯達克下跌3.2%。

費城半導體指數上周五變化不大，但月線大跌20.6%，寫下2008年以來最差單月表現。台積電ADR單日小漲0.2%，7月也大跌15.4%。

華許傳提議減Fed每年開會次數

美國聯準會（Fed）主席華許上周向同僚拋出一個想法：未來減少開會次數。華爾街日報報導，Fed決策委員會一年集會少於八次，與華許讓央行淡出市場目光焦點的目的相符。此外，Fed上周維持利率不變，但三位主張升息並投下反對票的官員上周五接連警告，若太晚應對通膨，日後可能被迫採取更激烈的行動。

知情人士透露，聯準會（Fed）主席華許考慮把每年政策會議從八次減為六次，另外安排兩次會議，深入討論經濟情勢。債券投資人警告，華許遲遲未讓市場掌握政策方向，美債賣壓進一步加劇的風險正在升高。

大麥克指數問世40年 台灣全球第二便宜 經濟學人坦言非匯率預測工具

英國經濟學人雜誌「大麥克指數」今夏問世滿40年。最新指數顯示，若非印尼盾貶值，台灣大麥克應是全球最便宜的，此購買力指標也反映新台幣低估逾60%。

台灣單買一份78元的大麥克，換算僅2.42美元，遠低於美國大麥克售價6.22美元。若按相同購買力推算，新台幣合理匯率應為1美元兌12.51元，遠低於周五收盤的32.3元。瑞士情況正好相反，大麥克售價高達9.04美元，居全球之冠，瑞郎因此被認定高估約45%。

經濟學人最新一期以大麥克為封面故事。作者考克斯（Simon Cox）指出，瑞郎遭到高估，新台幣則被低估。不過，他接受MarketWatch訪問時坦言 ，「無法從這項指數推斷這些貨幣未來的匯價」。