我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

紐約「第二住宅稅」豁免申請 延長4周

宣戰日圓空頭？日本財相傳最快3日證實 已與美聯手阻貶日圓

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳日本財務大臣片山皋月最快3日證實，已與美方聯合阻貶日圓。（歐新社）
傳日本財務大臣片山皋月最快3日證實，已與美方聯合阻貶日圓。（歐新社）

彭博資訊與路透報導，日本財務大臣片山皋月最快3日將證實，東京與華府已聯手干預匯市，以阻止滑向40年來新低的日圓貶勢。專家表示，此舉可能成為日圓貶勢的轉折點。

報導指出，片山的宣布內容還在草擬，但可能最快3日公布，她可能強調，日美兩國決心對抗日圓的過度貶值。知實情官員被問及片山是否會宣布「聯合行動」時，回答「操作還在進行中」。

日經新聞報導，東京與華府正密切合作阻貶日圓，已執行一系列買進日圓的行動，為2011年來首度聯手干預匯市。彭博已報導，日本上周五（7月31日）再度進場，使日圓兌美元匯率當天收盤升值1.3%，報157.4日圓兌1美元，為兩個多月來高點。

日本當局對於和美國一同干預匯市的對外發言立場，似乎一直都是「不予置評」，僅含蓄暗示美方的支持，日本最高外匯事務官員三村淳31日便說，「我們不只從美國當局獲得精神上的支持」。

但隨著多家媒體報導日美已聯合行動，並且披露畫面顯示，美國財長貝森特31日參加內閣會議時，桌上的「待辦事項清單」列有「買進50-100億美元的日圓」，日本當局可能已決定改變策略，明確宣布已聯合干預。

日經指出，日本本周可能列出阻貶日圓的措施，包括進場干預等。

日本財務省也透過社群媒體X與市場溝通，發文表示「日本貨幣當局擁有廣泛工具，能因應市場流動性需求」，並提到能以美國公債為擔保，向聯準會（Fed）取得臨時美元流動性。

日本Minato銀行策略師苅谷將吾說：「日圓持續貶勢走到轉折點的可能性正逐步升高。」岡三證券資深策略師武部力也表示：「貝森特5月訪日以來，日本與美國似乎正加強在匯市合作。」

精華 FAQ

  • 她最快3日可能證實，東京與華府已聯手干預匯市，目的在阻止日圓持續走弱。相關說法仍在草擬，但重點將放在日美共同反制日圓過度貶值。

  • 彭博指出，日本上周五再度進場後，日圓兌美元收盤升值1.3%，報157.4日圓兌1美元，創兩個多月高點，顯示市場對干預消息已有明顯反應。

  • 日本財務省透過X強調，貨幣當局握有廣泛工具可因應流動性需求，且可用美國公債作擔保向Fed取得臨時美元流動性，顯示穩匯手段不只一種。

日本 匯率 華府

上一則

超微將公布財報 未來一周美股還有哪些觀察指標？

延伸閱讀

美、日近30年來首度聯手撐日圓 日圓兩天強勁反彈逾6%

美、日近30年來首度聯手撐日圓 日圓兩天強勁反彈逾6%
美日聯手干預日圓...近30年首見 貝森特字條「待辦事項」曝光

美日聯手干預日圓...近30年首見 貝森特字條「待辦事項」曝光
美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了

美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了
日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠