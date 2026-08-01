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美日聯手阻貶日圓 3大「破洞」讓資金持續外流

記者陳儷方／台北即時報導
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7月30、31日兩天，美日自1998年以來首次聯手進場支撐日圓匯率。(路透)
7月30、31日兩天，美日自1998年以來首次聯手進場支撐日圓匯率。(路透)

日圓匯率自2021年開始走貶，一路從100貶至160日圓兌1美元，日本過去曾兩度進場干預，結果並未收效，近日甚至傳出美日聯手阻貶日圓，市場也普遍認為效果有限，專家認為，目前日本政府面臨嚴重的財政赤字、貿易逆差，以及資金外流3大結構性問題，若無改善，日圓長期仍會偏弱勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，日本政府自1960年代起便依賴舉債維持基建支出，政府債務超過國內生產毛額（GDP）220%，財政支出失控。首相高市早苗上任後，不斷編列巨額補充預算，甚至對東南亞能源進行補貼，引發市場對日圓信用的懷疑。

金融問題則來自美日利差，日本長期維持極低利率，使日圓成為全球廉價資金來源，近年經數次升息也才達1%，而美國利率是3.5%，美日利差多達2.5%，吸引投資者借貸低利日圓，轉投資美國人工智慧半導體等高成長股票，日本資金外流嚴重。

貿易方面的硬傷也無法忽視。孫明德指出，近幾年原屬日本出口強項的家電、汽車，不斷地受到韓國及中國大陸產品的挑戰，市占率明顯下降，以東南亞國家家電市占率變化為例，韓國家電市占率25%，中國大陸約20%，但日本只剩10%。市占率節節敗退的還有汽車，日本汽車全球市占從3成多降至2成5，貿易逆差也讓日圓匯率守不住。

財政赤字、金融外流、貿易逆差這3大問題如果無法改善，孫明德說，就像浴缸有3個破洞，即使努力放水，3個洞仍能把水漏光，無法扭轉日圓匯率弱勢的格局。

值得注意的是，受通膨影響，美國聯準會愈來愈偏鷹，市場也預期聯準會未來幾個月內升息的機會愈大，若日圓沒有跟著升息，則美日利差會再擴大，將再次打擊日圓匯率。

孫明德指出，日本2022年、2024年兩次大動作干預日圓匯率，但效果不顯著。2022年投入9.2兆日圓、2024年投入15.3日圓，2022年日圓匯率來到152，而2024年日圓匯率貶至162日圓兌1美元。

對於日本政府還能動用哪些工具，孫明德感到質疑，10年美債殖利率來到4.7%的高點，債券價格跌成這樣，美國政府不會同意讓日本使出賣美債、拿美元、救日圓這招，日銀升息又會衝擊日本政府償債能力，在這種賣不了美債、升不了息的窘境下，出手干預只有短期效果，日圓走勢長期恐怕仍是護不住。

精華 FAQ

  • 因為日本同時存在財政赤字、貿易逆差與資金外流3大結構性問題，像浴缸有3個破洞，即使短期干預匯市，也難真正堵住日圓持續貶值的壓力。

  • 日本利率約1%，美國約3.5%，利差達2.5%，使投資人借入低利日圓轉投美股等高報酬資產，造成日圓持續外流，也讓匯率承受更大下行壓力。

  • 日本在2022年與2024年分別投入9.2兆日圓和15.3日圓干預，但匯率仍從152附近貶到162附近，顯示在利差、赤字與逆差未改善下，干預只能帶來短暫效果。

匯率 日本 高市早苗

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