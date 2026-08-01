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美、日近30年來首度聯手撐日圓 日圓兩天強勁反彈逾6%

編譯任中原劉忠勇／綜合外電
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日圓對美元匯率周四已勁升約4%，主因市場人士猜測日本政府已進場支撐日圓；周五美元...
日圓對美元匯率周四已勁升約4%，主因市場人士猜測日本政府已進場支撐日圓；周五美元再貶2.13%，報1美元兌157.40日圓。（路透）

美國財政部31日罕見地出手干預日圓匯率，是近30年美、日政府首次聯手進場支持日圓匯率。

英國金融時報引述據熟悉此事的3位人士透露，紐約區聯邦準備銀行執行此事，代表財政部拋售歐元、買進日圓。干預行動透過高盛與摩根士丹利執行。彭博也引述知情人士報導，紐約聯邦準備銀行當天曾要求至少兩家美國大型銀行，查詢日圓兌歐元匯率。日圓兌美元和歐元都升值逾 1%。

有「日圓先生」之稱的日本財務省主管國際事務次官三村淳表示，「我們了解我們不僅僅得到美國官方的道德支持而已。我們一直與他們保持經常性的接觸」。

日圓對美元匯率周四已勁升約4%，主因市場人士猜測日本政府已進場支撐日圓；周五美元再貶2.13%，報1美元兌157.40日圓。

最近由於投資人擔憂油價上漲，以及日本高市內閣如何負擔財政擴張計畫，使日圓一度逼近164，周五回升到159以下，令市場猜測日本財務省干預匯市。

分析師指出，由於這次是美、日聯手干預，因此日圓升勢較可能持續，至少短期內將如此。

花旗集團東京外匯策略專家高島表示，在「極短期內」日圓不大可能再貶破164，因為美國似乎願意協助日本捍衛日圓；市場將擔憂進一步的干預行動，「現在美元／日圓的上檔空間可能有限」。

但其他分析家表示，日本政府任何干預行動，若得不到日銀升息預期之助，將難以對日圓提供持久性的支撐；尤其是市場普遍預期美國聯準會（Fed）未來幾個月內將升息，這將拉高美元。

日本周四進場干預匯市後，日圓一度急升 3.3%。彭博依據日本銀行周五公布的帳戶資料和貨幣經紀商預測進行比較後估算，這次操作規模約為 8.45 兆日圓（528 億美元）。

這可能是東京史上最大單日干預。CME Group 資料顯示，周四一連串買進日圓的操作，使日圓交易量升至近 12 年來最高。

本周最後一個交易日行情震盪，日圓兌美元上漲約 1.3%，收在接近當日高點 157.28 的水準。

美國財政部長貝森特在社群媒體發文表示，美國和日本「關係穩固、協調密切」，也使市場對新一波行動的揣測升高。他先前曾在福斯商業頻道（Fox Business）表示，日圓「嚴重低估」，「過度波動」並不健康。

日本央行本周五決定維持利率不變，符合彭博調查多數經濟學家預期。央行總裁植田和男在決策後記者會上，幾乎未對日圓提供新的支撐。他雖為未來幾次會議升息留下可能性，但未暗示升息很可能發生。這也引發市場質疑干預匯市的長期效果。

Evercore ISI 策略師卡西拉吉（Marco Casiraghi）和呂剛（Gang Lyu）周五寫道：「若沒有利差支撐，匯市干預效果可能相對短暫。」「日本央行雖把匯率列為通膨風險來源，但至今仍拒絕更積極介入支撐日圓。」

高盛的卡希爾（Michael Cahill）和坎特（Lexi Kanter）則認為，即使干預不太可能成為解決日圓疲弱的「可持續解方」，短期仍可發揮效果。他們在給客戶的報告中寫道，日本擁有足夠外匯存底，可讓這項政策維持一段時間。

Rabobank 外匯策略主管佛利（Jane Foley）周五接受彭博電視訪問時說：「關鍵問題是，美元兌日圓能否守在 160，而不再繼續往上衝。市場顯然非常緊張。」

精華 FAQ

  • 外媒指出，美國財政部罕見出手，透過紐約聯準銀行拋售歐元、買進日圓，等同與日本政府協同進場。這被認為是近30年來美、日首次聯手支撐日圓。

  • 日圓先因市場猜測日本政府干預而大漲，之後又因美方介入，兩天累計反彈逾6%。市場解讀這顯示官方護盤力道強，但也擔心只是短線拉抬。

  • 分析師認為，若日本央行未同步升息、縮小與美國利差，干預效果多半只能維持短期。雖然日本外匯存底充足，但若美元續強，日圓仍可能再度承壓。

財政部 高盛 匯率

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