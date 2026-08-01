AI需求持續強勁 南韓7月出口大增62.8% 晶片暴增近180%

受油價上漲帶動，7 月石油製品出口較一年前增加 34%；汽車和鋼鐵產品出口分別增加 7.0% 和 4.4%。（美聯社）

南韓 7 月出口延續強勁成長，進一步顯示 AI 帶動的需求持續支撐經濟，也強化南韓央行 進一步升息的理由。

南韓產業通商資源部周六公布，7 月出口較去年同期增加 62.8%至 988.9 億美元，低於 6 月修正後 70.7% 的增幅，但優於華爾街日報調查經濟專家原估的59.5%。6 月出口增幅為近 50 年來最快。

按工作天數差異調整後，7 月出口年增 69.6%。進口增加 26.5%，貿易順差為 303 億美元。

半導體仍是出口成長主力，受惠於 AI 和資料中心投資持續。晶片出口較去年暴增 178.8%至410億美元，電腦相關產品出口狂增 404%。

受油價上漲帶動，7 月石油製品出口較一年前增加 34%；汽車和鋼鐵產品出口分別增加 7.0% 和 4.4%。

這些數據也支持南韓央行上個月把基準利率調高1碼至 2.75% 的決定。南韓央行上個月是自 2023 年初以來首次升息。經濟學家調查顯示，他們預期南韓央行 10 月前還會再度升息；少數人預測，最快可能在 8 月 27 日理事會會議升息。

7 月消費者物價年增率高達3.2%；核心通膨維持在 2.5%，可見潛在物價壓力持續未減。另一方面，南韓第2季經濟較前一季成長 0.6%，優於經濟學家預期。

7月對中國出口增加 96.2%，對美國出口增加 68.7%，對歐盟和東協出口也維持強勁，反映半導體和其他 AI 相關產品需求持續強旺。