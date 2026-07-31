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干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產

編譯任中原／綜合外電
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歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿...
歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿岸製造業減產。圖為一艘貨輪7月30日在德國科隆大教堂附近的萊茵河上航行。（路透）

歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿岸製造業減產。

近日德國最重要內陸貿易通道萊茵河的水位已降至接近25公分，使船舶載運能力大幅下降，需要更多船舶才能運送相同數量的貨物，進而推升運輸成本，成為西歐極端高溫造成經濟損失的最新例證。

德銀的經濟學家史查登柏格表示，船運受限時間愈久，業者的壓力就愈重。他說，必須轉運的貨量如此龐大，很難透過鐵路或公路替代，而且在德國境內一段與萊茵河平行的鐵路目前正在整修中。

在經歷破紀錄的6月熱浪後，德國本周氣溫再度逼近攝氏40度。聯邦水道航運管理局（GFWSA）的官員表示，今年萊茵河的低水位期「不尋常地提前」到來。一些經濟學家警告，萊茵河低水位造成的干擾，可能使德國經濟成長率損失0.2個百點。

德國巴斯夫（BASF）、科思創（Covestro）與贏創工業（Evonik）等化工業者在萊茵河岸都設有工廠，因此生產受到進一步干擾的風險尤大。巴斯夫公司表示，萊茵河的水位若再下降，該公司雖可以改用特殊駁船或其他方式運貨，但位於路德威希港（Ludwigshafen）的工廠仍可能受到干擾。

該公司執行長凱禮（Markus Kamieth）表示，「不宜排除在某些情況下宣布不可抗力、或發生產品短缺的可能性」。他並指出，一些特定原料供應嚴重短缺，可能會使綜合化工廠的生產受到「連鎖影響」。

科思創公司表示，為了維持生產，「幾周前」就已建立原料庫存並改用吃水較淺的駁船，但這些措施「導致成本升高」，因為這種駁船的運量較少，該公司必須雇用更多駁船。

另外，蒂森克虜伯鋼鐵公司（Thyssenkrupp）在杜伊斯堡的工廠已被迫減少熱軋鋼產量，但表示客戶的供應「目前沒有風險」。該公司擁有自己的備用駁船，並租用更多能在低水位航行的駁船，以確保原料供應。

多瑙河在匈牙利境內的水位也降到空前低點，政府表示核電廠將在未來幾天被迫關閉。總理馬格雅（Péter Magyar）要求民眾在尖峰時間節約用電。羅馬尼亞也被迫關閉Cernavodă核電廠的兩座核子反應爐，因為多瑙河無法供應冷卻用水。

精華 FAQ

  • 水位接近25公分後，船舶載運能力大幅下降，運送同樣貨量需要更多船舶，進而推升運輸成本，也讓原料與貨物調度變得更困難。

  • 巴斯夫、科思創、贏創工業等化工廠風險最高，蒂森克虜伯鋼鐵公司也已減少熱軋鋼產量。低水位使原料補給受限，供應鏈更容易出現連鎖影響。

  • 多瑙河水位也降到空前低點，匈牙利核電廠面臨關閉壓力，羅馬尼亞則因冷卻用水不足關閉兩座反應爐，顯示極端高溫已擴散到能源與供水安全。

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