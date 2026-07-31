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美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了

編譯葉亭均／綜合外電
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日圓匯率出現劇烈波動情況。（美聯社）
日圓匯率出現劇烈波動情況。（美聯社）

日圓匯率在隔夜大幅升值後，今天（31日）開盤後走貶，又貶破160日圓關卡。儘管市場紛紛臆測日本政府進場干預匯市，但日本官方未予證實，但同時暗示，包括美國官員在內的海外夥伴提供了一定程度的支持。市場將觀察日本央行今天的利率決策與聲明動向。

在美東時間30日晚上近9時左右，日圓兌美元貶值0.6%，報160.50日圓兌1美元；此前，日圓周四在紐約交易時段一度強勁升值3.3%，並升至157.98。創下自2023年12月以來最大的單日盤中升幅。一位知情市場人士表示，日本政府已進場干預以支撐日圓，而美國當局也於東京時間凌晨約2時30分進行了美元／日圓「詢價」行動。

美國的參與使此次干預更具威懾力，也可能讓外匯交易員更加謹慎。美國財政部長貝森特接受福斯財經網訪問時表示，他認為日圓「被嚴重低估」，而且「過度波動」對市場並不健康。

日本財務大臣片山皋月今天在被問及日圓急升是否源自官方干預時，並未正面回應，只表示政府將「持續保持高度警戒，並在必要時採取適當措施」。

隨後，日本最高外匯官員三村淳則暗示，日本當局一直獲得美國及其他國家的支持。

三村表示：「我確實認為，我們獲得了來自美國不僅僅是精神上的支持。」「透過我自己的聯繫管道，我們一直與美國當局保持密切聯繫。」不過，他拒絕進一步說明細節。

SMBC日興證券資深外匯與利率策略師丸山鈴人表示：「當局選擇在日銀貨幣政策會議前進場干預，很可能是希望利用市場毫無防備的時機，將干預效果發揮到最大，這與今年4月較為透明、容易辨識的干預方式形成鮮明對比。」

他補充說，日本與美國長天期公債殖利率同步急升，是促使日本干預匯市及美國進行詢價作業的重要因素。

日經新聞稍早也報導，日本已經進場干預，同時指出美國當局曾向市場詢問美元／日圓報價。

儘管日圓周四有所回升，但過去12個月日圓兌美元仍累計貶值約6%，是G10貨幣中表現最差的貨幣。近幾個月來，日圓跌至40年新低，持續受到多項因素打擊，包括國際油價上漲、長期財政赤字與美日利差持續擴大

儘管日本政府上季創紀錄投入11.73兆日圓（約734億美元）進場買入日圓，仍未能阻止日圓持續走弱。

此次日圓劇烈波動，正值日銀周五公布貨幣政策決議之前。市場普遍預期，日銀將在上月升息後按兵不動。上月升息已將基準利率推升至1995年以來最高水準，此時正值市場擔心央行在抑制通膨方面行動過慢。

精華 FAQ

  • 報導指市場懷疑日本政府已進場干預匯市，推升日圓一度強勁升值；但隨後買盤消化，日圓又回落並再度跌破160關卡，顯示干預效果仍受市場力量影響。

  • 知情人士稱美國當局曾在東京時間凌晨進行美元／日圓詢價，且美財長貝森特公開表示日圓被嚴重低估、過度波動不健康，顯示美方對日圓走勢並非冷眼旁觀。

  • 日本財務大臣未直接承認干預，只說會持續高度警戒並在必要時採取適當措施；最高外匯官員則暗示，美國及其他國家不只是精神上，而是提供了實際支持。

日本 匯率

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