Sony熊本廠下周二起分階段復工 預期8月中旬恢復正常產能

Sony熊本廠將從8月4日開始分階段恢復生產。（路透）

Sony 集團表示，將從下周二（8月4日）開始讓位於九州熊本 的影像感測器工廠分階段恢復生產，此前熊本在28日發生規模7.1強震並有多次餘震，影響多家大廠停工。

Sony預估，位於熊本的影像感測器廠可望在8月中旬恢復至地震 前的生產水準。這座廠主要生產應用於數位相機、監控系統以及汽車先進駕駛輔助系統（ADAS）的影像感測器，並不生產智慧手機用的影像感測器。

熊本縣也是多家科技製造商的重要生產基地，包括台積電、東京威力科創（Tokyo Electron）及三菱電機。目前，這些工廠中的許多生產線仍大致維持停工狀態，以便對設備進行檢查與重新校準，地震對工業及科技供應鏈造成的整體影響仍有待進一步評估。

熊本縣約十年前曾遭遇一次嚴重地震。當時，Sony花了三個多月才恢復工廠運作，之後又用了兩個月才讓產能回到正常水準。Sony在九州其他地區也設有影像感測器工廠，這次地震並未對那些工廠造成影響。