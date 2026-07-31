我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝過啤酒更容易被蚊子叮咬？原因在這點

美多州水務系統遭駭 疑與伊朗有關 官方籲業者斷網

南韓擬砸140億美元成立新主權基金 專攻AI與基建等未來產業

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓計劃明年推出新一檔主權財富基金，長期投資人工智慧（AI）等先進與戰略產業。（...
南韓計劃明年推出新一檔主權財富基金，長期投資人工智慧（AI）等先進與戰略產業。（路透）

南韓計劃明年推出新一檔主權財富基金，目標是對人工智慧（AI）、資料中心和基礎設施等先進與戰略產業，進行長期投資。

這檔新基金的推出預算為至少20兆韓元（140億美元），將藉由在韓國投資公社（KIC）下開設新帳戶成立，以運用韓國投資公社的投資網路，聚焦於根據獲利能力、穩定及公益等三個原則，從事長期投資，投資沒有設定期限。

韓國產業銀行（KDB）、韓國輸出入銀行（KEXIM）及韓國企業銀行（IBK）等國營銀行業者將注資16兆韓元，同時因遺產稅和贈與稅而收受、價值約4兆韓元的股票，也將投入該基金。

南韓政府表示，成立新主權基金的背後動機，是在全球對南韓投資興趣升高之際，必須「積極行動」，尤其打造人工智慧（AI）生態系是南韓的核心競爭力，「即便投資期很長，該基金的目標是投資有重大外溢效應、能提振成長潛力的戰略產業」。

這檔主權基金的管理階層的投資決策將完全獨立，從投資獲得的資金只會用於再投資、分配盈餘收益給政府、及繳庫給財政部，其帳戶也會與韓國投資公社現有的外匯準備資產組合，嚴格區隔。

當局希望8月能向國會提交《韓國投資公社法》的修正案，年底前通過，明年推出該基金。韓國投資公社截至去年底管理2,320億美元的資產，處理南韓政府、央行、及管理外匯存底的公共機構等實體的託付資產。

精華 FAQ

  • 南韓計劃明年推出這檔新主權財富基金，預算至少20兆韓元，約14億美元。政府希望在國會修法完成後正式上路，以長期投資方式支持未來產業。

  • 基金將聚焦人工智慧、資料中心與基礎設施等先進及戰略產業，並以獲利能力、穩定性與公益性為原則，追求具重大外溢效應、可提升成長潛力的長期投資。

  • 資金將由KDB、KEXIM與IBK等國營銀行注資16兆韓元，再加上約4兆韓元的遺產與贈與稅股票。基金決策將完全獨立，帳戶也會與KIC現有外匯資產嚴格區隔。

南韓 人工智慧

上一則

徐工首座海外新能源工廠正式投產 打造中印尼合作新標桿

延伸閱讀

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？
韓總統李在明出席舊金山創投交流會 與6公司簽MOU投資新創

韓總統李在明出席舊金山創投交流會 與6公司簽MOU投資新創
韓股今年第9度熔斷 個股槓桿型ETF如何加劇市場波動

韓股今年第9度熔斷 個股槓桿型ETF如何加劇市場波動
台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢