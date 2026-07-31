MLCC龍頭村田上修全獲利展望 預期AI資料中心需求進一步成長

村田製作所上調全年獲利展。（路透）

日本 被動元件大廠村田製作所上調全年獲利展望，凸顯其高階AI零組件需求強勁。

村田表示，現在預期全年營業利益達4,300億日圓（約27億美元），高於先前預估的3,800億日圓。截至6月底止的一季，村田營業利益為985億日圓，優於市場分析師平均預估的906億日圓。

村田在聲明中表示：「我們預期資料中心相關需求將進一步成長，加上日圓走貶應會帶來匯率 效益，使獲利有望高於原先預期。」

村田的高階產品獲得全球大型資料中心營運商青睞。該公司是全球最大的積層陶瓷電容（MLCC）供應商，這種元件是所有用電設備不可或缺的零件，主要功能是調節電力供應與穩定電流。

近幾個月來，村田一直面臨訂單供不應求的情況。公司高層曾表示，正透過增加資本支出擴產，並將部分原本生產智慧手機用電容的產線，轉換為生產AI伺服器所需的電容，以提高產能。

此外，村田高層仍對公司相較於中國競爭同業的技術優勢充滿信心，尤其是在高階產品領域。他們指出，多年來與智慧手機製造商合作的經驗，使村田能夠在縮小元件尺寸的同時提升儲能能力，這項技術門檻極高，也是不易被競爭同業追趕的重要優勢。