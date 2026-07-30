槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？

南韓股市的個股槓桿指數型基金（ETF）不僅導致韓股暴漲暴跌，震盪幅度還超越以劇烈波動為人所知的比特幣。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南韓個股槓桿ETF放大三星與SK海力士漲跌，讓韓股波動遠超比特幣。

南韓個股槓桿ETF放大三星與SK海力士漲跌，讓韓股波動遠超比特幣。 重點二： 散戶因FOMO與低門檻進場，融資餘額衝高，市場一度被推向投機化。

散戶因FOMO與低門檻進場，融資餘額衝高，市場一度被推向投機化。 重點三：政府頻繁出手降溫，承認放行太快，李在明推股市政策也面臨壓力。

南韓 股市的個股槓桿指數型基金（ETF）不僅導致韓股暴漲暴跌，震盪幅度還超越以劇烈波動為人所知的比特幣，波動走勢更蔓延到全球股市，韓股散戶投資人也損失慘重，究其原因，為韓股投資人的「FOMO」（唯恐失機）與當局政策的推波助瀾，致使韓股淪為「賭場」。

韓股去年來凌厲上攻，已吸引散戶湧入，在香港掛牌的南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品更在去年10月推出，企圖吸引以槓桿提高報酬的投資人。南韓當局為防止資金外流、緩解匯率壓力，並活絡國內資本市場，於今年5月底批准南韓券商的16檔和三星電子、SK海力士股價連結的槓桿與反向ETF。

雖然美國和其他主要市場也都有個股槓桿ETF，但南韓的特別之處在於散戶的參與規模、監管當局的批准速度，以及時機之壞。這些槓桿個股ETF推出時，三星電子和SK海力士的股價都已在過去一年內漲了兩倍多，許多投資人和分析師都已警告韓股過度仰賴三星和SK海力士，可能引發反噬。三星和SK海力士市值權重已超過韓股大盤Kospi指數的五成。

基金經理人也說，南韓ETF市場已被扭曲許久，券商和資產經理人偏好高利潤領域的ETF，而非美國更常見的指數ETF。

而且，有意購買這些商品的投資人，必須先上數小時的課程，做八題測驗，但沒有及格分數，只要完成這個過程即可，散戶出於「FOMO」心態，不惜借錢也要搶進，南韓融資餘額6月衝上逾38兆韓元（254億美元）的高峰。

然而，晶片製造商股價從5月底開始下跌，韓股從6月初開始震盪加劇，波動幅度一度超過60%，幾乎是日經225指數的一倍多，震盪幅度甚至超越比特幣。

南韓當局引導市場降溫已幾乎成了「日常」，從7月1日到20日期間有12天推出抑制股市熱度的新措施，近來的行動包括提高槓桿ETF投資人的最低存款要求到3,000萬韓元（20,332美元），以及限制個股槓桿商品占個人整體金融投資的比率，不得超過20%。

監管當局把韓股波動歸咎於個股ETF的做空槓桿效應。基金經理人與流動性供應商為了維持目標報酬率，在價格上漲必須積極買進股票，在下跌時快速賣出，以維持常態槓桿比率，放大了漲跌勢。

韓股成了「實驗場」

分析師指出，南韓晶片類股的敘事有其實際的結構性需求根據，但投資人追求槓桿，讓市場交易朝更脆弱的方向發展，南韓也因而成為實驗場，說明當槓桿不再反映市場基本面、反而開始驅動市場時，會發生什麼事：價格上漲會吸引槓桿，槓桿又放大價格漲勢，市場下跌時的作用也是如此。ETF驅動的波動也加劇保證金追繳令規模，在南韓半導體產業基本面遭遇實質不確定性之際，形成「完美風暴」。

此外，個股槓桿ETF通常被設計為短期持有，但散戶持有期間通常更長，這種由資金流動驅動、毫無基本面觸媒的交易，可能會讓這些散戶損失慘重。

韓股賣壓也可能牽動美股，因為南韓投資人湧向美股已久，保證金追繳令可能促使投資人出售美股，形成將近24小時的反饋循環。

許多投資人和分析師都已警告韓股過度仰賴三星和SK海力士，可能引發反噬。(美聯社)

「李在明因素」發酵

韓國金融監督院院長李燦鎮6月已坦言，「後悔」快速放行個股ETF。他解釋，在南韓推出這些商品，是希望讓投資香港類似商品的南韓投資人，能回流國內，作為政府鼓勵公民出售海外持股、投資國內的行動一環。

南韓總統李在明已以推升股市為關鍵的政策目標之一，希望消弭韓股表現長期低於亞股的「韓國折價」現象，去年6月後推行的改革已大幅拉抬韓股，成為南韓1,400萬名當沖客的「平民英雄」，他個人也在2月出售他和第一夫人共同持有的一幢公寓，所得用於投資ETF等金融商品。

如今散戶遭逢的龐大損失，也讓李在明陷入風暴，政治命運已與股市前景緊密相連。

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