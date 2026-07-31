三星消費電子 爆上季虧損5.44億美元
南韓科技巨頭三星電子30日公布上季獲利暴增，但99%都是晶片部門貢獻，反映記憶體缺貨漲價和主要零件價格大漲帶來正面效益，惟晶片漲價導致終端產品成本大增，智慧手機為主的消費電子裝置部門竟首度虧損，預期下半年整體消費市場需求將更疲軟。
業界人士指出，三星為全球智慧手機龍頭，「連一哥都虧錢，反映這波科技通膨帶來的衝擊比想像中來得大」，即便不少消費性電子產品業者陸續漲價因應晶片成本上升，但看來科技通膨巨獸吞噬的獲利更為可觀。
三星消費電子裝置部門，包含智慧手機和家電，上季虧損8000億韓元（約5.44億美元），為成立來首見。
三星智慧手機Galaxy 26系列與A系列銷售暢旺，帶動消費裝置部門營收上揚，產品暢銷卻出現虧損，主要是記憶體等價格暴衝，推升成本，但消費市況疲弱，難以把提高的成本都轉嫁給消費者。另外，新產品的行銷與分銷費用，也增加負擔。該公司預期，成本提高與原料支出壓力的情況可能持續，下半年整體消費者市場需求將更疲軟，即便當前商業環境「異常具挑戰性」，預估全年的行動裝置銷量與平均售價都將提高。
晶圓代工部分，三星說，已從主要客戶獲得2奈米專案，啟動這些合約的專案設計階段，預期今年的2奈米專案數量將比去年增加一倍多，下半年將增產第二代2奈米製程的產能，目標是穩定良率，並改善整體製造生產能力，目標是晶圓代工事業下半年營收成長「二位數」百分比，因美國和中國大陸客戶對各製程節點的需求全面提高。
為及時回應日增的客戶需求，三星電子表示，泰勒市晶圓一廠正如期準備今年開始營運，之後將分階段擴大2奈米製程產能，泰勒市晶圓二廠今年底開始動工，目標是2030年前量產。
主要原因是記憶體等零件價格暴衝，推升終端產品成本，但消費市況疲弱，三星難以把成本完全轉嫁給消費者，行銷與分銷費用也同步增加負擔。 因為上季獲利幾乎99%來自晶片部門，消費電子卻出現虧損，顯示零件漲價正侵蝕終端產品利潤，即使多數業者已調漲售價，獲利仍可能被成本吃掉。 三星已取得主要客戶的2奈米專案，預期今年2奈米專案數量將比去年增加一倍多，並在下半年增產第二代2奈米產能，目標讓晶圓代工營收成長2位數百分比。
精華 FAQ
主要原因是記憶體等零件價格暴衝，推升終端產品成本，但消費市況疲弱，三星難以把成本完全轉嫁給消費者，行銷與分銷費用也同步增加負擔。
因為上季獲利幾乎99%來自晶片部門，消費電子卻出現虧損，顯示零件漲價正侵蝕終端產品利潤，即使多數業者已調漲售價，獲利仍可能被成本吃掉。
三星已取得主要客戶的2奈米專案，預期今年2奈米專案數量將比去年增加一倍多，並在下半年增產第二代2奈米產能，目標讓晶圓代工營收成長2位數百分比。
上一則
愛迪達世足燒錢 股價創最大跌幅
下一則