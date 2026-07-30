擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

聯準會 （Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券 投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券，連中國大陸政府公債也被視為防禦型資產。

彭博資訊報導，施羅德（Schroders）正加碼放空美國公債部位，並買進澳洲、英國和歐元區短天期債券，理由是美國消費者物價持續以3.5%的步調攀升，Fed日前卻仍決議維持利率不變，強化Fed未來或許必須進一步緊縮政策的觀點。施羅德押注澳、英、歐短端殖利率將下滑，並放空美國5年期和10年期公債。

施羅德澳洲固定收益部門主管伍德說，Fed會議「印證本公司對按兵不動的預期，甚至讓我們加碼美債空頭部位。此刻美國境外提供一些絕佳機會。我們正做多澳洲、歐洲和英國等市場，相信這些國家的央行應會繼續按兵不動，不會如市場價格所示那般。」

儘管Fed主席華許29日重申，將把通膨率壓回2%目標，Fed仍維持利率不變。債市反應強烈，美國30年期公債殖利率衝上2007年來最高，較短期公債殖利率則下滑，反映交易員減碼對近期升息的押注。

債市投資人的解讀是：縱使華許信誓旦旦要抑制通膨，Fed顯然覺得沒有立即行動的迫切性，這將升高通膨無法迅速控制下來的風險。

日內瓦Gama資產管理公司全球宏觀投資組合經理人德梅洛表示，正考慮增持澳洲、南韓、新加坡以及挪威公債部位，同時減持美國長期公債。

過去三個月來，美國30年期公債殖利率已躍升大約27個基點，對照下，澳洲和英國同天期公債殖利率僅分別攀升8個基點和4個基點。債券價格與殖利率呈反向關係。

貝萊德（BlackRock）亞太區全球固定收益主管賽加爾說，Fed願意把（收緊金融情勢的）棘手任務留給市場去做，意味美債投資人能獲得的風險溢價不足。他建議投資人，若尋求收益和分散投資，不妨聚焦亞洲債市。

賽加爾說：「在碎片化的全球債券市場，中國政府公債仍能作為一種防禦錨。」他認為，澳洲、印度等市場也提供吸引人的收益和分散投資功能。

Aberdeen資深投資組合經理人Jerome Tay指出，相較於美國，亞洲多國市場通膨更穩定、財政更強健，央行對外溝通也更清晰；亞洲諸國與美國的利率關聯性減弱，也提供投資人更好的分散化工具。

他說：「通膨不確定性居高不下，加上Fed政策清晰度降低，已使投資美國公債變得更棘手。」跨出傳統的美債範疇，投資人或許能找到機會，既達成投資分散化目的，也能獲致誘人的風險調整報酬。