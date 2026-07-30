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南韓SK海力士財報「不夠好」又引爆AI疑慮

編譯季晶晶、記者朱子呈／綜合報導
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南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）上季獲利激增近六倍，仍低於市場預期，...
南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）上季獲利激增近六倍，仍低於市場預期，加深人工智慧（AI）熱潮可能正在降溫憂慮。（路透）

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）上季獲利激增近六倍，改寫歷史新高，卻仍低於市場預期，且該公司還調高資本支出額約50%，加深人工智慧（AI）熱潮可能正在降溫憂慮，拖累股價29日重挫近9%。

SK海力士財報「不夠好」，波及台股半導體供應鏈昨日全面承壓，記憶體股再度成為殺盤重心。包括南亞科跌停收353.5元，市值單日蒸發約1345.6億元；華邦電跌停收130元，市值減少630億元。旺宏前日法說雖釋出對市場正面訊息與亮眼財報，更宣布追加資本支出擴產，但也因市場質疑「不夠好」，昨日收跌停102元，市值再減約217.9億元。

再加上中東緊張升高、聯準會（Fed）決策可能偏鷹，使台、日、韓股連續第二天同受重創。

SK海力士29日公布，第2季營業利益比去年同期激增557.2%到60.54兆韓元（約419億美元），歷來新高，且單季便超越去年全年表現；第2季營收也年增256.8%到79.3兆韓元，上半年累計營收突破100兆韓元；上季營業利益率增到76%，又是一個新高紀錄。

然而，SK海力士上季獲利和營收卻都低於市場預期。SK海力士同時預期，資本支出將增加約50%到至少45兆韓元（310億美元），主張AI需求並未減緩，提高資本支出是要提前M15X晶圓廠量產步調，並且在首座龍仁廠無塵室明年初完成後，就能快速擴產。

SK海力士也透露，已與約十家客戶簽訂長期供應協議，通常為五年期，涵蓋採購承諾與押金，要求客戶履行訂單，且內容不只供貨，還有共同開發下一代記憶體。

eToro亞太與中東首席分析師吉伯特（Josh Gilbert）認為，需求強勁，AI記憶體題材也未被打破，但市場預期單純就是更高，說明投資人對於與AI相關所有事物的期待有多高。他也說，SK海力士提高資本支出，卻未詳細說明股東回饋計畫及長期合約的定價，使投資人感到不安。

投資人也擔心，晶片成本飆升可能引發整體經濟放緩，推升電子產品價格，並促使製造商減產PC和智慧手機等裝置。

眾多晶片製造商都已反駁指出，長期而言，需求預料仍將超過供應，雲端服務供應商等客戶正在增加記憶體訂單，帶動出貨量和利潤率同步走高。SK海力士執行長郭魯正本月稍早接受彭博訪問時說，目前困擾電腦、汽車及裝置製造商的嚴重記憶體短缺問題，可能持續到2030年之後。

精華 FAQ

  • 雖然營業利益與營收都大幅成長並創新高，但實際數字仍低於市場預期；同時公司又宣布大幅提高資本支出，讓投資人擔心AI需求與獲利節奏不如想像。

  • 公司表示是為了提前M15X晶圓廠量產步調，並在龍仁廠無塵室明年初完成後快速擴產，強調AI需求並未減緩，也希望搶先滿足客戶長期需求。

  • 消息引發台股半導體供應鏈全面承壓，南亞科、華邦電與旺宏相繼跌停，市值明顯縮水；同時中東緊張與Fed偏鷹預期，也讓台、日、韓股同步受挫。

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