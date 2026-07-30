我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本永旺震後爆炸 妻問「你那邊還好嗎？」後失聯 丈夫吐沉痛一句

買家不好找 周潤發山頂豪宅降價6千萬港幣求售

南韓BTS經紀公司HYBE 利潤率不如預期 股價連續重挫

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南韓流行音樂夯團防彈少年團（BTS）的演唱會很成功，所屬經紀公司HYBE第2季營收和營業利益雙雙改寫歷史新高，可是公司股價卻連兩天重挫。分析師說，演唱會雖然票房火熱但利潤較低，HYBE上季的利潤率其實不如市場預期。

HYBE股價繼28日收盤血崩16.09%之後，29日盤中最深一度再跌16.37%，等於不到24小時之內，市值蒸發2.845兆韓元（約19.6億美元）；所幸29日收盤時跌幅縮小至9.8%。28日的跌幅是2022年6月以來最大。

這家南韓最大藝人經紀公司，歷經連三季虧損後，上季因BTS回歸，終於轉盈，演唱會營收年增243%，季增率更高達630%，主要是BTS從4月9日展開巡演。不過分析師指出，演唱會的營收很大一部分用來支付藝人報酬，而不是由公司留下，因此利潤較低。HYBE上季的營業利潤率為11.8%，低於主要券商所估的12.2%至12.7%區間。

能賺比較多錢的周邊商品，利潤率最高可達50%，被認為是可以帶動公司獲利成長的主力。而BTS這類已經大紅的成熟團體，對利潤率的貢獻度相對低，分析師表示，須輔以更多的人氣新團，擴大演唱會市場，才能支撐公司未來獲利。

南韓

上一則

中國光通訊龍頭 中際旭創訂單到明年

下一則

蘋果近來表現超前 股價上漲 市值破5兆美元

延伸閱讀

南韓散戶大逃殺 一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂

南韓散戶大逃殺 一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂
韓股兩日血崩16% 散戶：我剛在地獄走了一遭

韓股兩日血崩16% 散戶：我剛在地獄走了一遭
拒被標籤化 韓團BTS「不報名2027葛萊美獎」拋震撼彈

拒被標籤化 韓團BTS「不報名2027葛萊美獎」拋震撼彈
費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮