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亞股再現「大逃殺」台韓成重災區 日本鎧俠也重挫

記者藍鈞達朱漢崙陳儷方／綜合報導
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韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷...
韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，投資人哀鴻遍野。（美聯社）

人工智慧（AI）疑慮加深，美國科技股前一交易日走弱後，亞洲股市29日再現「大逃殺」，台灣、南韓成為重災區，日、韓、台灣半導體及AI類股集體下行；南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫6%；台股盤中一度跌破4萬點，終場跌勢雖稍微收斂，仍大跌1564點，收在4萬零39點，寫下史上第7大跌點，成交值1.08兆元。

台股周二大跌2030點，兩個交易日合計重挫3594點。若從6月23日盤中4萬8218點歷史高點計算，短短1個多月，指數最大回檔幅度已接近兩成。

亞股29日集體走低，其中SK海力士公布創紀錄財報卻依舊不及市場預期，引發失望性拋售，SK海力士收跌9.6％、三星電子跌5.2％，韓股重挫，日本鎧俠也重挫13.8％，東京威力科創下跌10.6％，被視為AI概念股代表的軟銀也下跌7％。

南韓股市29日連續第二天重挫，SK海力士最新財報未能滿足市場期待，讓投資人對AI產業更無信心。散戶投資人爭相拋售持股。花旗估算，南韓散戶這一波在槓桿型ETF的累計損失約達56.3兆韓元（約387億美元）。

市場劇烈震盪，各界多將元凶指向個股槓桿ETF。南韓財政部長具潤哲29日在國會答詢時表示，政府當初未經審慎考量便允許推出此類商品，他對此感到抱歉。 Kospi指數連續第二日觸發熔斷機制，至今較6月高點已暴跌約40%。不到1個月前，投資人才熱烈慶祝Kospi突破9000點大關。

如今，市場情緒正迅速從先前狂歡轉為恐慌與投降性賣壓。DS資產管理公司基金經理尹俊元（音譯）表示：「大家看起來就是在逃命。」「尤其是散戶出現如此大規模拋售，很難理解。不論從技術面還是情緒面來看，這都是非理性賣壓。」

市場已有跡象顯示，今年初透過融資與槓桿ETF推升韓股大漲的散戶，如今正「棄械投降」，全面撤退。

Fibonacci資產管理公司執行長鄭寅潤（音譯）表示，市場出現大量強制平倉，現在只能等待散戶賣壓逐漸消退，市場才有機會止穩。eToro亞太與中東首席分析師吉爾伯特指出，由於SK海力士與三星電子在Kospi指數中的權重極高，當兩家公司同步下跌時，整個市場幾乎無處可逃。

精華 FAQ

  • 主要是市場對AI成長前景的疑慮升高，加上美國科技股先走弱，拖累台、韓、日半導體與AI概念股全面下跌，形成連鎖性賣壓。

  • 南韓KOSPI連續兩日觸發熔斷，且SK海力士、三星電子權重極高，兩檔同步重挫後拖累整體指數；再加上槓桿ETF與散戶強制平倉，跌勢被放大。

  • 台股29日大跌1564點，收在4萬零39點，兩個交易日合計重挫3594點，距離6月23日高點回檔幅度已接近2成，顯示市場恐慌明顯升高。

亞股 日本 南韓

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