韓股兩日血崩16% 散戶：我剛在地獄走了一遭

韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，投資人哀鴻遍野。 （美聯社）

南韓 股市29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，儘管終場跌幅收斂至6%，但該指數本月來累計跌幅已達33%的空前紀錄。SK海力士上季營收達79.3兆韓元、年增257%，營業利益60.5兆韓元、年增557%，均刷新歷史紀錄，卻仍無法安撫投資人對人工智慧（AI）前景的疑慮。

彭博資訊報導，南韓散戶29日淨賣出2兆韓元（14億美元）Kospi成分股，賣出規模甚至超過了外國投資者。

來自首爾的散戶金範鎮（音譯）形容，「我剛在地獄走了一遭」。他手中持有包括三星 電子等多家南韓上市公司股票。他說，過去每天都會討論股市的朋友們，如今都異常沉默，因為這輪暴跌「讓我們無話可說」。

這一天，當地社群媒體上滿滿都是網民曬出的券商交易軟體截圖，共同點是大家的帳戶資產不斷縮水。在Threads平台上，一位網友談了自己本周的「財富大逆轉」：原本一度獲利6億韓元（41.4萬美元），如今卻變成虧損7億韓元。另一位用戶則感嘆，自己的投資虧損已達40%，而投入股市的正是原本為婚禮準備的積蓄。

不過一個多月前，Kospi指數站上9,114.55點，從年初到那個時候的漲幅達到116%，是台股的將近兩倍，更高居全球表現最佳的市場，如今投資人熱情迅速消退，Kospi今年來漲幅縮水至34.3%，已被台股的38.2%漲幅超越。

三星證券股票交易員Roy Lim說，Kospi這波回檔無疑是近年來最艱難的一段時期之一，市場去風險化的力道，甚至比關稅風波和伊朗戰爭期間還要猛烈。

南韓一名議員表示，主管機關預定29日晚間召開緊急會議，討論市場形勢。