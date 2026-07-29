我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州防兒童上網成癮 禁演算法對未成年推播規定出爐

「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 南洋「僑批」故事說家鄉牽掛

韓股兩日血崩16% 散戶：我剛在地獄走了一遭

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷...
韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，投資人哀鴻遍野。 （美聯社）

南韓股市29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，儘管終場跌幅收斂至6%，但該指數本月來累計跌幅已達33%的空前紀錄。SK海力士上季營收達79.3兆韓元、年增257%，營業利益60.5兆韓元、年增557%，均刷新歷史紀錄，卻仍無法安撫投資人對人工智慧（AI）前景的疑慮。

彭博資訊報導，南韓散戶29日淨賣出2兆韓元（14億美元）Kospi成分股，賣出規模甚至超過了外國投資者。

來自首爾的散戶金範鎮（音譯）形容，「我剛在地獄走了一遭」。他手中持有包括三星電子等多家南韓上市公司股票。他說，過去每天都會討論股市的朋友們，如今都異常沉默，因為這輪暴跌「讓我們無話可說」。

這一天，當地社群媒體上滿滿都是網民曬出的券商交易軟體截圖，共同點是大家的帳戶資產不斷縮水。在Threads平台上，一位網友談了自己本周的「財富大逆轉」：原本一度獲利6億韓元（41.4萬美元），如今卻變成虧損7億韓元。另一位用戶則感嘆，自己的投資虧損已達40%，而投入股市的正是原本為婚禮準備的積蓄。

不過一個多月前，Kospi指數站上9,114.55點，從年初到那個時候的漲幅達到116%，是台股的將近兩倍，更高居全球表現最佳的市場，如今投資人熱情迅速消退，Kospi今年來漲幅縮水至34.3%，已被台股的38.2%漲幅超越。

三星證券股票交易員Roy Lim說，Kospi這波回檔無疑是近年來最艱難的一段時期之一，市場去風險化的力道，甚至比關稅風波和伊朗戰爭期間還要猛烈。

南韓一名議員表示，主管機關預定29日晚間召開緊急會議，討論市場形勢。

精華 FAQ

  • Kospi 29日早盤一度重挫近13%，連續第2個交易日觸發熔斷機制，終場雖收斂至跌6%，但本月累計跌幅已達33%，顯示賣壓極度沉重。

  • 彭博指出，南韓散戶29日淨賣出2兆韓元Kospi成分股，賣出規模甚至超過外國投資者。許多投資人帳戶大幅縮水，社群上也充滿虧損截圖與抱怨。

  • SK海力士上季營收與營業利益都創歷史新高，但投資人更擔心AI前景是否過熱、估值是否偏高，因此利多財報仍無法阻止市場去風險化與股價急跌。

南韓 三星

上一則

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

延伸閱讀

南韓散戶大逃殺 一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂

南韓散戶大逃殺 一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂
韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色
不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤

不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤
南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場動盪 反噬散戶

南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場動盪 反噬散戶

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳