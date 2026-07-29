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AI資料中心建設推升金屬需求 力拓獲利大增43% 股利創4年最高

編譯季晶晶／綜合外電
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AI資料中心建設推升金屬需求，帶動力拓上半年獲利大增43%，期中股利創2022年...
AI資料中心建設推升金屬需求，帶動力拓上半年獲利大增43%，期中股利創2022年以來最高。（路透）

AI資料中心建設推升金屬需求，加上商品價格上漲及削減成本見效，全球第二大礦商力拓集團（Rio Tinto）公布亮麗財報：上半年基本獲利大增43%至68.5億美元，自由現金流成長75%至38億美元，期中股利也提高43%至每股2.11美元，創2022年以來最高。財報公布後，力拓在雪梨掛牌的股價早盤上漲逾5%。

力拓表示，商品價格上漲為獲利挹注36億美元。其中，供應中斷及AI資料中心擴建帶動需求，推升銅價今年來上漲約10%。

該公司上半年透過提高生產效率節省8.7億美元，預計年底前效益將增至18億美元。執行長Simon Trott表示，去年啟動的成本改革已開始見效，未來還有更多節省空間。相關措施包括運用數據與AI開發蒙古地下銅礦，以及提高澳洲鐵礦砂業務的可靠度。

Trott去年8月接掌力拓後，推動精簡組織及出售非核心資產，計畫今年出售鈦金屬與硼酸鹽等事業，籌資50億美元。他表示，出售進度符合預期，但未透露具體時程。

銅、鋁與鋰業務占力拓上半年稅息折舊及攤銷前獲利57%。相較之下，加拿大業務問題拖累鐵礦砂獲利下滑2%。鐵礦砂價格上半年大致持穩，抵銷中國需求停滯、美國關稅及中東衝突的影響。

Trott指出，Meta、Alphabet等大型雲端業者明年可能合計投入1兆美元興建資料中心，將大量消耗銅、鋼、鋰和鋁。力拓也持續擴建蒙古Oyu Tolgoi銅礦，並尋求長期開發美國亞利桑那州Resolution銅礦。

精華 FAQ

  • 力拓上半年基本獲利年增43%至68.5億美元，自由現金流增加75%至38億美元，期中股利也調升43%至每股2.11美元，為2022年以來最高。

  • AI資料中心擴建帶動銅、鋼、鋰與鋁等金屬需求，其中銅價今年來約上漲10%。力拓表示，商品價格上漲本身就為獲利貢獻36億美元。

  • 公司已透過提高生產效率節省8.7億美元，目標年底增至18億美元，並以數據與AI優化蒙古Oyu Tolgoi銅礦及澳洲鐵礦業務，同時出售非核心資產。

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