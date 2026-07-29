聯合利華銷量成長 上調全年財測

在銷量成長的提振下，消費品巨擘聯合利華（Unilever）上季基本銷售成長幅度寫逾15年來之最，並上調全年財測，顯示在伊朗 戰事引發家庭預算疑慮下，旗下護理及美容品牌仍受消費者青睞。

聯合利華28日公布，第2季（上季）營收年增3.8%至130億歐元（約148億美元），同期基本銷售成長5.8%，優於分析師預期的4.3%，並創下2010年第1季的7.6%以來最大年增幅，也高於去年同期的3.1%。

這主要受到銷量年增5.5%及價格上漲0.2%帶動；印度 、印尼 和拉美市場也表現強勁。在中東衝突推升企業成本之際，聯合利華藉由漲價來緩解衝擊。

包含多芬（Dove）香皂和凡士林等品牌的美容與健康部門，上季基本銷售成長8.1%；擁有Cif清潔劑品牌的家庭護理部門則增長9.1%。這兩個部門業績攀升，也均由銷量增長帶動。

聯合利華也上調年度業績展望，預期基本銷售增幅將落在4%-6%的多年期預測區間內，此前預測為該區間低段。目前預估全年基本銷量增長約3%，高於稍早預期的至少2%。而進一步的漲價措施，則預料帶動下半年基本銷售成長4%-5%。

聯合利華上季所有品項銷量均加速成長，僅食品部門下滑0.1%。