澳洲上季批發電價 大幅回落幾乎腰斬

澳洲上季批發電價幾乎腰斬，因再生能源和電池逐步取代全國主要電網中的燃氣發電。（路透）

澳洲 上季批發電價幾乎腰斬，再生能源和電池逐步取代全國主要電網中的燃氣發電。

澳洲能源市場營運商（AEMO）在最新季度能源動態報告中表示，截至6月止三個月來，全國電力市場（NEM）批發現貨均價為每千度（MWh）74澳幣（51.71美元），較一年前下跌47%。天然氣 發電量減少三分之一，降至2003年以來第2季最低平均水準。

在涵蓋澳洲逾80%電力需求的NEM中，再生能源發電占比寫下創紀錄的42%，但燃煤發電仍是最大電力來源。報告指出，隨著電網級電池儲能系統容量增加，從白天太陽能發電高峰轉移到晚間尖峰時段的電量增加逾兩倍。

第2季因南半球入冬向來是電費 最貴的時候，今年卻不漲反跌，對關注生活成本的決策官員無異是大好消息，不過，批發電價下跌未必會立即大幅反映在消費者電費帳單上。這也將引發新一輪辯論：隨著澳洲陸續關閉老舊燃煤電廠，再生能源發電不足的時期，是否需要更多天然氣作為備援。

彭博新能源財經（BloombergNEF）分析師蘇德（Sahaj Sood）說：「電池正日益取代天然氣，成為平衡再生能源日內波動的主要技術。不過，電池是否適合用來平衡較長期的再生能源供應不足，仍有疑問。」

報告指出，澳洲東岸批發天然氣價格平均為每GJ（十億焦耳）9.08澳幣，低於一年前的12.36澳幣，是2021年第2季以來最低單季平均水準。

西澳的批發電力市場電價年增30%，達到每千度117澳幣的新高，原因是燃煤和風力發電減少。電池使用增加，使日內電價波動大幅下降。與此同時，澳洲政府已針對一座煉油廠的興建，進行可行性評估，若獲批准，這將是該國1965年以來首座煉油廠。

澳洲總理艾班尼斯28日表示，由於中東戰爭導致海外供應緊俏，凸顯了提高能源安全的急迫性，因此這項計畫將有助強化澳洲在燃料方面的韌性和自主能力，並可能有利抵禦未來的供應衝擊。