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晶片股雲端墜落 五空罩頂 AI寵兒變AI大問號

編譯葉亭均／綜合報導
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半導體族群賣壓持續升高，從亞洲的SK海力士、鎧俠到歐洲的艾司摩爾，28日全面下挫，主要是一連串利空，讓原已脆弱的市場情緒更加不安。分析師指出，經歷一波非同尋常暴漲後，投資人期待已高到容不下任何失望，就算只是微小變化，也可能引發大回檔。

彭博半導體股指數28日盤中重挫7.5%，可能改寫2025年4月以來最大單日跌幅。MSCI全球半導體指數本月來累計跌13%，邁向2022年以來最差單月表現。晶片股近來面臨的重大利空如下：

一、Nvidia輝達（另稱英偉達）新一輪AI交易規模，市場憂心形成「循環融資」泡沫

輝達上周五宣布與南韓SK集團達成新的合作夥伴關係，雙方未來商業往來金額將超過5000億美元。此外，輝達也傳出正洽談提供高達2500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀在俄亥俄州開發的10GW超大型資料中心，這將成為輝達歷來對客戶規模最大的融資交易之一。

包括高盛、知名投資人貝瑞在內的市場人士，數月來一直警告這類交易具有「循環融資」特性，可能扭曲真實需求、導致企業做出錯誤投資決策，一旦中間環節出錯，將引發「連環爆」。

二、中國廠開始生產DUV設備，成熟製程代工承壓

科技媒體報導，一家由北京政府支持的企業，已啟動生產DUV微影設備，若成功大量生產，可能影響艾司摩爾（ASML）產品需求。 一旦中國能自給自足生產DUV，晶圓成熟製程產能建置成本與受外在制裁的風險將大幅降低，將對全球成熟製程晶圓代工價格帶來壓力。

三、長鑫存儲上市的吸金和擴產效應

長鑫27日在A股風光上市，收盤勁揚近466%。三星證券股票銷售交易員指出，亞洲避險基金近期顯然調整投資組合，騰出資金買入長鑫，自然排擠到投入三星電子、SK海力士股票的資金。

另一方面，長鑫正以極快速度拉升稼動率，預計2026年底DRAM月產能將衝上35萬片晶圓，逼近美光全球約38.5萬片DRAM產能，讓長鑫坐四望三。這有望提高記憶體供應，對其他記憶體製造業者並非利多。

四、美國大型科技股即將公布財報

微軟、Meta、蘋果與亞馬遜都將在本周公布財報。亞洲市場，SK海力士與三星也將公布財報。投資人可能先賣出持股，避免震盪。  

五、費半30檔成分股都跌破50日技術線，中短期趨勢轉弱

費半指數自6月下旬高點迄今回檔逾21%，陷入俗稱「熊市」的空頭市場，30檔成分股27日收盤又全面跌破各自的50日移動平均線，是2025年4月以來首見，代表市場套牢壓力加大。

精華 FAQ

  • 主因是市場同時面對多項利空，包括輝達新合作引發循環融資疑慮、中國自製DUV的競爭壓力、長鑫擴產，以及財報前的避險賣壓，讓原本高漲的估值承受修正。

  • 因為交易規模巨大，且傳出輝達可能提供融資擔保協助客戶建置資料中心，外界擔心需求被資金往來放大，形成循環融資，若任一環節失衡，可能引發連鎖風險。

  • 中國企業若成功量產DUV，可能壓抑設備需求與成熟製程價格；長鑫快速擴產會增加記憶體供給；加上美國科技巨頭與亞洲晶片廠即將財報，投資人傾向先行減碼。

輝達 高盛

上一則

Nvidia、Meta大撒幣衝AI算力 分別租用、開發資料中心

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SK海力士反擊「需求攀峰論」 看好AI投資穩固至2027年後

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