印尼央行總裁瓦瑞耀 「個人因素」意外提前請辭
印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）27日以「個人因素」為由，意外宣布提前請辭，他的第二個任期原定將於2028年結束。
由於投資人擔心央行獨立性降低，引發印尼股匯債市下跌。印尼央行資深副總裁德斯特里（Destry Damayanti）獲任命為代理總裁。
印尼盾兌美元匯率一度貶值0.3%，印尼股市大盤一度下跌0.8%，尾盤跌幅收斂，但終場仍收低，報6,185.78點。印尼10年期公債殖利率上升4個基點。
瓦瑞耀是前總統佐科威於2018年任命為央行總裁，目前是他的第二個五年任期。他擁有在央行工作超過40年的資歷，包括主導印尼央行應對新冠疫情，在普拉伯沃執政期間的動盪局勢中，一直被廣泛視為市場信賴的穩健掌舵者。
英卓瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）去年9月職去印尼財長一職後，印尼如今已失去兩位最受投資人熟悉的重要官員。今年1月，印尼總統普拉伯沃又任命自己的姪子、前副財政部長托馬斯（Thomas Djiwandono）出任印尼央行副總裁。
據Gama Asset Management SA稱，投資人將密切關注人事異動是否導致印尼央行獨立性下降。
瓦瑞耀27日以「個人因素」為由意外宣布提前請辭，原本第二個任期要到2028年才結束。外界認為，這項人事變動來得突然，令市場對政策延續性產生疑慮。 投資人擔心央行獨立性下降，帶動印尼盾一度貶值0.3%，股市大盤一度跌0.8%，終場仍收低至6,185.78點，10年期公債殖利率也上升4個基點。 印尼央行資深副總裁德斯特里已被任命為代理總裁。市場接下來將密切觀察後續人事安排是否影響央行獨立性，以及是否進一步動搖投資人對印尼政策穩定的信心。
精華 FAQ
瓦瑞耀27日以「個人因素」為由意外宣布提前請辭，原本第二個任期要到2028年才結束。外界認為，這項人事變動來得突然，令市場對政策延續性產生疑慮。
投資人擔心央行獨立性下降，帶動印尼盾一度貶值0.3%，股市大盤一度跌0.8%，終場仍收低至6,185.78點，10年期公債殖利率也上升4個基點。
印尼央行資深副總裁德斯特里已被任命為代理總裁。市場接下來將密切觀察後續人事安排是否影響央行獨立性，以及是否進一步動搖投資人對印尼政策穩定的信心。
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