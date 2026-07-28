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全球國防巨擘砸41億美元力捧新創 創投投資額新高

編譯任中原／綜合報導
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全球國防業巨擘今年來對軍事新創公司的創投投資創新高，共達41億美元。（路透）
全球國防業巨擘今年來對軍事新創公司的創投投資創新高，共達41億美元。（路透）

隨著無人機與自動化系統持續改變戰場與作戰樣貌，全球國防業巨擘今年來對軍事新創公司的創投投資創新高，共達41億美元，儼然以新創公司之姿取得新技術。

今年在英國法恩堡（Farnborough）航空展期間，1636個參展單位中，有半數來自國防產業，創新高。國防科技新創公司也乘機展示最新的產品，備受銀行家、潛在投資者及軍用硬體大廠歡迎。

由於近年地緣衝突升高，尤其是俄烏戰爭，使各國政府加速軍事支出，聚焦於能夠快速且低成本生產攔截用飛彈與自主無人機的廠商。Dealogic的數據顯示，今年來全球國防相關的併購與籌資案總額已高達400億美元，全年總額可望打破2019年的590億美元紀錄。

Dealroom彙整的資料指出，今年國防與安全類新創公司的籌資總額已達398億美元。全球最大的武器製造廠商現在愈來愈需要與一些靈活且重視科技的對手競爭，迎接政府國防支出增加及迅速轉型的浪潮。這些國防巨擘以往一直集中於戰機、戰艦及小型武器等核心業務，現在必須採取與新創公司更接近的思維模式。

法國Thales集團計畫以39億歐元，買下生產海上機器人與導航科技的Exail科技公司；美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）也以34.5億美元打敗競爭對手，買下未上市的Ultra海事公司。這些競購大戰顯示大型國防集團更有興趣透過購併及大型投資，強化本身的國防科技組合。

德國無人機業者Quantum系統公司本月初在空中巴士等集團的支持下，籌得12億美元新資金，估值達80億美元，英國海事防禦業者Karken科技公司7月9日宣布籌資1.75億美元，估值達到10億美元的「獨角獸」水準，投資人包括德國萊茵金屬（Rheinmetall）。

國防業人士表示，投資者最關心的問題，在於新創公司的國防科技在外國戰爭部分，特別是空中及海上無人機在俄烏爭與美伊戰爭中的角色益發吃重。

國防業巨擘本身也增加研發投資，以及參與創投基金，希望能領先取得具有潛力的科技。預估全球13家最大的武器製造廠商（不計空巴與波音）今年的研發支出將達116億美元，比2021年增加25%。

金融界也熱烈參與，法恩堡航空展上就有來自350個機構、650位以上的金融界人士出席，包括投資機構、銀行家與基金公司。

全球國防業巨擘今年來對軍事新創公司的創投投資創新高，共達41億美元。（路透）
全球國防業巨擘今年來對軍事新創公司的創投投資創新高，共達41億美元。（路透）

精華 FAQ

  • 今年全球國防業巨擘對軍事新創公司的創投投資達41億美元，寫下新高，反映大型武器製造商正加速透過資金與合作，取得無人機、自動化與其他新技術。

  • 主要動力來自地緣衝突升高，尤其是俄烏戰爭，使各國政府加快軍事支出，優先採購能快速、低成本量產攔截飛彈與自主無人機的廠商。

  • 大型國防集團除了提高研發支出、參與創投基金，也透過收購與大額投資補強技術組合，例如Thales與Lockheed Martin的併購案，以及對無人機、海事科技新創的資金支持。

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