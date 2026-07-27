投資人瘋AI、半導體 南韓加密幣交易銳減

南韓 主要加密幣交易所的成交值急遽萎縮，如今降到僅約當地股市成交值的1%，反映散戶資金轉進半導體股與人工智慧（AI）概念股 。

韓聯社報導，追蹤加密幣市場的CoinGecko說，7月1至21日，南韓五大虛擬資產交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）日均成交值為5978億韓元（4.065億美元），相當於同時期Kospi股市日均成交值37.6兆韓元的1.59%，遠低於元月的11.29%。

加密幣交易走下坡，迥異於2024年11月情景，當時加密幣日均成交值衝上21兆韓元的高峰，反映市場看好美國川普2.0政府將推行對幣圈友善的政策。

南韓加密幣市場集中在Upbit與Bithumb，這兩大交易所合計處理超過90%的國內交易量，其餘三家交易所市占率僅6%至1%。

觀察家指出，加密幣交易從熱絡轉趨清淡，主因是比特幣 價格崩跌，以及資金集中注入半導體漲勢如火如荼的股市。

國內加密幣投資著重比特幣以外的加密幣，導致資金轉向幣安（Binance）和其他海外交易所，也加速資金撤離南韓交易所。