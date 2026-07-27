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米其林攻高階輪胎 瞄準航空、能源產業

編譯任中原／綜合報導
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米其林法國廠現在聚焦於高階產品生產。（路透）
米其林法國廠現在聚焦於高階產品生產。（路透）

法國米其林（Michelin）曾征服全球輪胎市場，現在市占雖下滑，但靠著開發月球車、車輛耐力賽及其他高度專業輪胎，讓米其林法國廠仍能在中國輪胎的競爭壓力下，屹立不倒。

金融時報報導，由於米其林的生產成本遠高於亞洲競爭對手，執行長孟立國（Florent Menegaux）坦承，現在要從歐洲大量出口「已幾乎不可能」。

為了反攻，米其林法國廠聚焦於高階產品生產，並在全世界進行新投資，將研發延伸到聚合物複合材料，或密封劑與纖維塗佈所需材料等新領域。孟立國說，這些材料似乎只是一些利基市場，但應用範圍涵蓋航空、能源及營建等產業，潛力「龐大」。

米其林的研發重鎮位於克萊蒙-費朗市的Ladoux實驗室，設有機車及跑車軌道，測試賽車用輪胎的磨損情況，數千名工程師與科學家協力研發新一代材料，以製造飛機起落架及輪胎。實驗室附近設有另一座工廠，用3D列印技術製造世界機車錦標賽用的賽車輪胎。

這些專業化的努力近年來未能保護到所有工廠。米其林去年已關閉法國西部的兩座卡車及小巴用輪胎廠，流失1200個工作。克萊蒙總部共雇用約1萬名員工，僅1980年代時的三分之一。Cataroux廠已轉變成研究中心之一，只有Bourges的飛機用輪胎廠情況良好。

孟立國表示，聚焦先進科技及高附加價值產品，是能在法國繼續製造輪胎的唯一生路，因為法國的勞工成本、通膨與能源價格過去六年來暴增，「若我們不能維持卓越水準，我們將會消失」。

法國仍是米其林在歐洲區最大的製造基地，全歐30座工廠有半數都在法國；在美國約有30座廠，亞洲則有15座。

精華 FAQ

  • 因為法國生產成本明顯高於亞洲競爭對手，執行長坦承從歐洲大量出口已幾乎不可能，因此公司轉而強化高附加價值產品與在地高階製造。

  • 米其林聚焦月球車、耐力賽與賽車輪胎等專業產品，並把研發擴展到聚合物複合材料、密封劑與纖維塗佈材料，提升跨產業應用能力。

  • 部分工廠已因競爭與成本壓力關閉，克萊蒙總部人力也大幅縮減；米其林認為唯有持續投入先進科技與高價值產品，法國製造才有生存空間。

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