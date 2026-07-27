三星輕型AI眼鏡瞄準高價市場 叫陣Meta

三星 電子正押注以更輕巧且全日配戴更舒適的設計，能讓旗下首款Galaxy人工智慧（AI）眼鏡，在快速擴張的智慧眼鏡 市場，挑戰市場領頭羊Meta 。

南韓媒體報導，三星行動體驗（MX）部門的延展實境（XR）研發團隊主管崔在仁（音譯）日前在倫敦產品發表會表示，Meta等對手已推出智慧眼鏡，「但三星將採取不同方針」，「我們認為三星在讓產品更輕、更適合長時間配戴上，具有優勢」。

三星在上周的發表會展示四款智慧眼鏡，兩款與南韓眼鏡品牌Gentle Monster合作、另外兩款則與美國眼鏡品牌Warby Parker聯名，都搭載高通的穿戴式裝置晶片，安裝Google旗下聊天機器人Gemini的AI功能。三星未揭露眼鏡售價、首波上市區域與初步銷售目標，但崔在仁說，考量到相關技術與成品品質，必須瞄準高價市場。

崔在仁表示，相較於雷朋Meta眼鏡，三星產品將更具競爭力。最新款雷朋Meta眼鏡重約50公克，最多可使用八小時，三星說自家產品充飽電後，最長可使用九小時。

三星指出，之所以能減輕重量，是因為採取「分工運算」系統，把運算需求分配給智慧眼鏡與智慧手機，相機資料交由智慧眼鏡處理，後端運算則以智慧手機進行。

崔在仁表示，智慧眼鏡是智慧手機體驗的延伸，而非完全取代，「有效運行AI需要大量算力，但把所需晶片全塞入眼鏡裡，難以實現智慧眼鏡應有的輕巧舒適體驗...這就是我們的技術優勢所在。作為第一家進軍智慧眼鏡市場的智慧手機品牌，我們（對市場）能有很多貢獻」。三星表示，為研發這款眼鏡，已取得大約200項專利。

根據市場研究機構Omdia，2025年AI眼鏡全球出貨量年增322%至807萬副。