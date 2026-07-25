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歐元區PMI恢復擴張 四個月來第一次

編譯易起宇／綜合報導
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歐元區7月經濟活動四個月來首次恢復擴張，主因受到新訂單回升帶動，但高通膨和中東衝突再起仍使前景蒙上烏雲。史坦普全球歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）初值從6月的50上升至51.9，達五個月來最高，並遠超過路透訪調分析師預估的50.3。PMI高於50代表著景氣擴張。

製造業和服務業都為經濟活動回溫帶來貢獻。服務業PMI從6月的49.4上升至51.6，達五個月來最高。製造業PMI則從51.4升至52，高於市場預期的51.5。

在中東衝突對能源供應的影響和通膨拖累下，歐元區第一季GDP萎縮0.2%。7月PMI數據暗示著，雖然該地區下半年仍面臨嚴峻風險，但可能恢復部分動能。

史坦普全球首席景氣經濟學家威廉森表示，「歐元區7月經濟活動展現出樂見的復甦，但動盪的地緣政治環境代表著，必須要不斷傳出好消息，這種復甦才能持續看到」。

新訂單2月來首見成長，且擴張步伐達到2023年4月來最快。

德國做為歐元區最大經濟體，7月PMI四個月來首見成長，法國PMI則持續下滑，雖然和6月相比跌幅更緩。歐元區其他地區PMI則呈現八個月來最強擴張。

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