小麥延續7月強勁漲勢 戰事風險加劇供應疑慮
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小麥價格在短暫獲利了結後恢復漲勢，主要是地緣政治緊張升高，加上主要產區天候惡化，持續引發供應疑慮。
芝加哥小麥期貨周四盤中一度上漲0.8%。前一天周三才勁揚4.1%，逼近三年高點。本月以來，受烏克蘭戰爭及中東衝突影響，累計上漲了19%。
市場分析指出，俄羅斯航運受限、港口基礎設施持續遇襲，以及穀物出口改道，都加深近期出口供應的不確定性。
紅海局勢也持續升溫。伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthis）攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，川普威脅若再發生攻擊，將祭出重大軍事懲罰。
極端氣候同樣推升小麥價格。法國與德國遭遇高溫，歐盟今年穀物產量預估將減少逾9%，創20多年來最大年度跌幅。美國主要小麥產地北達科他州也面臨高溫天候，春小麥產量可能受損。
追蹤10種主要農產品的彭博農業現貨指數周三升至2023年7月以來新高，顯示麵包、食用油、肉類及乳製品等民生物價可能進一步上漲。
主因是地緣政治風險升高，包括俄烏戰爭、紅海衝突與港口受襲，讓出口運輸與供應鏈更不穩定，市場對供應短缺的疑慮再度升溫。 芝加哥小麥期貨周四盤中一度漲0.8%，前一日更勁揚4.1%，逼近3年高點；本月以來累計上漲19%，顯示漲勢相當強勁。 法國與德國高溫使歐盟今年穀物產量預估減少逾9%，創20多年最大跌幅；美國北達科他州也受高溫影響，春小麥產量可能受損。
精華 FAQ
主因是地緣政治風險升高，包括俄烏戰爭、紅海衝突與港口受襲，讓出口運輸與供應鏈更不穩定，市場對供應短缺的疑慮再度升溫。
芝加哥小麥期貨周四盤中一度漲0.8%，前一日更勁揚4.1%，逼近3年高點；本月以來累計上漲19%，顯示漲勢相當強勁。
法國與德國高溫使歐盟今年穀物產量預估減少逾9%，創20多年最大跌幅；美國北達科他州也受高溫影響，春小麥產量可能受損。
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