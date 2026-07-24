我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜

小麥延續7月強勁漲勢 戰事風險加劇供應疑慮

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
戰事風險與主要產區高溫加劇供應疑慮，芝加哥小麥期貨本月累計上漲19%。（路透）
戰事風險與主要產區高溫加劇供應疑慮，芝加哥小麥期貨本月累計上漲19%。（路透）

小麥價格在短暫獲利了結後恢復漲勢，主要是地緣政治緊張升高，加上主要產區天候惡化，持續引發供應疑慮。

芝加哥小麥期貨周四盤中一度上漲0.8%。前一天周三才勁揚4.1%，逼近三年高點。本月以來，受烏克蘭戰爭及中東衝突影響，累計上漲了19%。

市場分析指出，俄羅斯航運受限、港口基礎設施持續遇襲，以及穀物出口改道，都加深近期出口供應的不確定性。

紅海局勢也持續升溫。伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthis）攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，川普威脅若再發生攻擊，將祭出重大軍事懲罰。

極端氣候同樣推升小麥價格。法國與德國遭遇高溫，歐盟今年穀物產量預估將減少逾9%，創20多年來最大年度跌幅。美國主要小麥產地北達科他州也面臨高溫天候，春小麥產量可能受損。

追蹤10種主要農產品的彭博農業現貨指數周三升至2023年7月以來新高，顯示麵包、食用油、肉類及乳製品等民生物價可能進一步上漲。

精華 FAQ

  • 主因是地緣政治風險升高，包括俄烏戰爭、紅海衝突與港口受襲，讓出口運輸與供應鏈更不穩定，市場對供應短缺的疑慮再度升溫。

  • 芝加哥小麥期貨周四盤中一度漲0.8%，前一日更勁揚4.1%，逼近3年高點；本月以來累計上漲19%，顯示漲勢相當強勁。

  • 法國與德國高溫使歐盟今年穀物產量預估減少逾9%，創20多年最大跌幅；美國北達科他州也受高溫影響，春小麥產量可能受損。

伊朗 川普 芝加哥

上一則

運往亞洲每船成本增250萬美元 沙國原油改道蘇伊士繞非洲 航程多1個月

下一則

油價竄高 市場押注Fed 9月升息機率衝82% 分析師點破美債一直跌的原因

延伸閱讀

國際農產品價格 攀至三年來新高

國際農產品價格 攀至三年來新高
中東局勢續升溫 布蘭特油價破100美元大關

中東局勢續升溫 布蘭特油價破100美元大關
川普誓言要讓伊朗為美軍士兵身亡「付出數倍代價」 油價連兩日上漲

川普誓言要讓伊朗為美軍士兵身亡「付出數倍代價」 油價連兩日上漲
布蘭特油價本周狂漲14% 川普嗆動用伊朗資金賠償船隻損失

布蘭特油價本周狂漲14% 川普嗆動用伊朗資金賠償船隻損失

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10
中國AI新創公司月之暗面推出的新模型，加深市場對科技股的悲觀情緒，美股四大指數17日早盤全面重挫。路透

中國AI新模型震撼全球 四大指數重挫 費半崩5%陷熊市

2026-07-17 10:26
英特爾前執行長基辛格說，公司先前由商務人士掌權，走上了岔路。（路透）

「台海衝擊遠超大蕭條」 前執行長基辛格警告：這件事讓英特爾走下坡

2026-07-17 08:20

超人氣

更多 >
買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮