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DRAM價格飆升 通用、福特搶貨 新車準備漲價了

編譯易起宇／綜合報導
AI投資熱帶動的記憶體價格大漲，汽車製造成本也增加，新車勢必調高售價。圖為美國美...
AI投資熱帶動的記憶體價格大漲，汽車製造成本也增加，新車勢必調高售價。圖為美國美國通用汽車公司旗下品牌GMC的汽車銷售點。（新華社）

人工智慧（AI）投資熱帶動的記憶體價格大漲，不只推升手機等消費性電子產品，連汽車製造廠成本也同步增加，新車售價調高恐怕勢在必行。

通用汽車財務長雅各布森（Paul Jacobson）本周在財報說明會上表示，剔除關稅但包含晶片影響，原物料價格上漲今年將推升企業成本15億至20億美元，且這些逆風將在下半年更加顯著。

雖然該公司並未揭露成本細節，但表示主因之一是DRAM價格飆升。據摩根史坦利數據，由於AI需求增長，DRAM價格過去一年已翻漲六倍。DRAM晶片用於車輛的先進駕駛輔助系統等領域。

據美國顧問公司AlixPartners數據，AI占DRAM去年使用量的32%，預測2028年將上升至48%。AlixPartners表示，雖然車輛的DRAM使用量只占約10%，但如果AI和資料中心的使用量占DRAM供應量的一半，將對其他產業帶來價格上漲的挑戰。

供應短缺正導致此價格問題惡化，因為全球記憶體廠商正將更多產能轉移到尖端AI製品。一名日本零件製造商的採購經理表示，「全球記憶體產量正在增長，但汽車業完全沒有受益」。

由於預期明年起將庫存短缺，車廠正在爭相採購DRAM。通用和福特與美國記憶體大廠美光本月簽署了長期供應協議。日本電裝和Astemo等七家汽車零件廠商，也在上周和美光簽署類似協議。

中國車廠可能也感受到這股壓力。據華源證券數據，截至去年11月止，中製車輛的記憶體成本已超過每輛70美元，全球最高，遠超越日本車輛的約30美元。

雖然中國正努力擴大國內半導體生產，但其車輛仍高度仰賴來自南韓和美國的記憶體。據中媒報導，這是因為車輛應用的安全性要求很高，新的記憶體可能需花兩到三年進行測試。

電動車巨頭比亞迪5月已把與車輛分開販售的駕駛輔助功能價格調漲了20%。

晶片製造大國南韓，現代汽車零件子公司現代摩比斯率先呼籲包含三星電子在內23家國內晶片相關企業，聯手在國內生產車用晶片，並加強供應鏈。如果明年成本持續上漲，車廠將別無選擇，只能調漲新車價格。

精華 FAQ

  • 因AI需求大增，記憶體廠把更多產能轉向尖端AI產品，推高DRAM價格。車用晶片供應因此吃緊，連帶拉升汽車原物料與電子零件成本。

  • 兩家公司本月都與美光簽署長期供應協議，提前鎖定車用DRAM來源。這是因預期明年起可能出現庫存短缺，車廠希望降低缺料與漲價風險。

  • 中國車廠與亞洲供應鏈都面臨明顯壓力，中製車輛記憶體成本已高於每輛70美元。由於車用晶片安全測試期長，短期內難以快速改用新供應商。

摩根史坦利 關稅

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