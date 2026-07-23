南韓SK集團：AI浪潮推升半導體需求 記憶體搶貨混亂

南韓 媒體報導，記憶體大廠SK海力士母公司SK集團會長崔泰源表示，AI 浪潮推升半導體需求強勁，明年AI半導體需求可望較今年大增60%至100%，儲存晶片價格也將持續上漲，當前全球企業為取得充足的記憶體，搶料激烈程度「必須用混亂來形容」。

南韓每日經濟新聞報導，崔泰源認為，目前記憶體價格「高得異常」，明年漲勢不見趨緩，供給還會更加緊俏。法人認為，SK海力士看好記憶體與AI半導體後市，南亞科、華邦、威剛、台積電 、日月光投控等台廠都將沾光。

不僅崔泰源看旺AI半導體與記憶體市況，台積電董事長魏哲家上周於法說會也提到，AI需求相當強勁，預期相關動能可能一路延續至2029、2030年。台積電不僅從直接客戶，也從以雲端服務供應商（CSP）為主的客戶之客戶，持續接收到非常強烈且正面的需求訊號。

記憶體方面，台灣DRAM龍頭南亞科總經理李培瑛指出，AI需求正重新改寫全球記憶體供需結構，目前DRAM供給吃緊情況將延續數季以上，第3季市場價格仍將高於第2季，第4季營運可望持續改善。本土記憶體模組一哥威剛董座陳立白則認為，全球AI算力、記憶體及電力需求仍遠高於市場想像。

崔泰源預期記憶體缺貨漲價潮延續之際，也示警若記憶體價格持續飆升，進而出現晶片通膨，將引發地緣政治問題。他呼籲，「吃掉眼前的所有蘋果，並非良策。必須培育市場，確保能持續收成。」SK海力士考慮在美國等地建廠，避免引發晶片通膨以及貿易壓力。

他分析，明年AI半導體需求預計將年增60%至100%，整體儲存需求增幅估達50%至60%，明年供應無法大幅跟上，使得供需缺口恐持續擴大，全球企業爭奪充裕記憶體供應的程度「必須用混亂來形容」。

崔泰源說，現在記憶體價格處於異常高點，AI業者能吸收增加成本，但PC與手機製造商只能把漲勢轉嫁到產品價格，這些商品的客戶大多是一般人，漲幅有其限制。為避免晶片通膨，推升成品成本，記憶體供給必須增加，「我因此相信（SK海力士）不只應該在（南韓）湖南地區建廠，也應該在美國設廠」。