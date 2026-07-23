我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

南韓SK集團：AI浪潮推升半導體需求 記憶體搶貨混亂

編譯陳苓、科技組／綜合報導

南韓媒體報導，記憶體大廠SK海力士母公司SK集團會長崔泰源表示，AI浪潮推升半導體需求強勁，明年AI半導體需求可望較今年大增60%至100%，儲存晶片價格也將持續上漲，當前全球企業為取得充足的記憶體，搶料激烈程度「必須用混亂來形容」。

南韓每日經濟新聞報導，崔泰源認為，目前記憶體價格「高得異常」，明年漲勢不見趨緩，供給還會更加緊俏。法人認為，SK海力士看好記憶體與AI半導體後市，南亞科、華邦、威剛、台積電、日月光投控等台廠都將沾光。

不僅崔泰源看旺AI半導體與記憶體市況，台積電董事長魏哲家上周於法說會也提到，AI需求相當強勁，預期相關動能可能一路延續至2029、2030年。台積電不僅從直接客戶，也從以雲端服務供應商（CSP）為主的客戶之客戶，持續接收到非常強烈且正面的需求訊號。

記憶體方面，台灣DRAM龍頭南亞科總經理李培瑛指出，AI需求正重新改寫全球記憶體供需結構，目前DRAM供給吃緊情況將延續數季以上，第3季市場價格仍將高於第2季，第4季營運可望持續改善。本土記憶體模組一哥威剛董座陳立白則認為，全球AI算力、記憶體及電力需求仍遠高於市場想像。

崔泰源預期記憶體缺貨漲價潮延續之際，也示警若記憶體價格持續飆升，進而出現晶片通膨，將引發地緣政治問題。他呼籲，「吃掉眼前的所有蘋果，並非良策。必須培育市場，確保能持續收成。」SK海力士考慮在美國等地建廠，避免引發晶片通膨以及貿易壓力。

他分析，明年AI半導體需求預計將年增60%至100%，整體儲存需求增幅估達50%至60%，明年供應無法大幅跟上，使得供需缺口恐持續擴大，全球企業爭奪充裕記憶體供應的程度「必須用混亂來形容」。

崔泰源說，現在記憶體價格處於異常高點，AI業者能吸收增加成本，但PC與手機製造商只能把漲勢轉嫁到產品價格，這些商品的客戶大多是一般人，漲幅有其限制。為避免晶片通膨，推升成品成本，記憶體供給必須增加，「我因此相信（SK海力士）不只應該在（南韓）湖南地區建廠，也應該在美國設廠」。

精華 FAQ

  • 崔泰源預期，明年AI半導體需求將年增60%至100%，整體儲存需求也可能增加50%至60%。他認為供給無法同步跟上，缺口會持續擴大。

  • 因為目前記憶體價格已處於異常高點，且明年供給仍偏緊，企業為了取得足夠記憶體激烈搶料，供需失衡使採購情況變得非常混亂。

  • 崔泰源認為，為避免晶片通膨與貿易壓力，SK海力士不只應在南韓湖南地區建廠，也應考慮到美國設廠，以增加供給並分散風險。

南韓 AI 台積電

上一則

美股放空部位 增至2010年來最多

下一則

日圓貶破163大關 近40年來首見

延伸閱讀

SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨

SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨
SK海力士盤中狂漲近13% 韓股漲幅擴大至7% 分析師仍看好記憶體

SK海力士盤中狂漲近13% 韓股漲幅擴大至7% 分析師仍看好記憶體
AI晶片供應持續緊俏 三星、SK海力士、美光等記憶體大廠爭相擴產

AI晶片供應持續緊俏 三星、SK海力士、美光等記憶體大廠爭相擴產
因應AI強勁需求 記憶體三雄大投資 拚擴產

因應AI強勁需求 記憶體三雄大投資 拚擴產

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招