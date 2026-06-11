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伊朗戰爭沒使油價飆更兇？「2因素」讓全球油市出奇有彈性

編譯湯淑君／綜合外電
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伊朗戰爭爆發至今，對油市的打擊獲得兩大緩衝：充裕的供應量，以及生產商和消費者主動...
伊朗戰爭爆發至今，對油市的打擊獲得兩大緩衝：充裕的供應量，以及生產商和消費者主動應變。（路透）

能源產業前輩總是說，油市不論供需方面都缺乏彈性。柴油和汽油價格必須漲得極高，才能逼使用者踩煞車；油價也要漲得夠高、夠久，才能吸引供應商設法增產。因此，伊朗戰爭至今尚未引發嚴重燃料危機，令人嘖嘖稱奇。

理論上，即使是些許風吹草動，都足以刺激油價飆漲，更別提全球五分之一石油賴以運輸的荷莫茲海峽航運受阻了。然而，實際上，這場中東戰爭對油市的打擊，因兩大因素獲得緩衝：充裕的供應量，以及生產商和消費者主動應變。

從供應面來看，不計冒險穿越荷莫茲海峽和改道由輸油管線運出的原油，據國際能源總署（IEA）估計，美伊戰爭導致4月全球原油與油品供應量每日約減少1,400萬桶，比戰前每日1.05億桶陡降。不過，Wood Mackenzie說，戰爭爆發前，全球石油供應比需求高出每日350萬桶，因此，實際供應缺口約為每日1,000萬至1,100萬桶，市場尚應付得來。

產量充沛也意味著，在伊朗戰爭爆發前，全球石油庫存量豐沛。現在，世界各國正大肆提用這些庫存。美國能源資訊署（EIA）估計，第2季每日動用的全球庫存量將超過600萬桶。

令人訝異的是，在這場危機中，全球油市展現的彈性出人意料。面對戰爭造成的干擾，波斯灣以外的產油國想盡辦法增產石油，據Rystad Energy估計，他們每日產出增加約100萬桶。其中有些是暫時性的，例如延後執行排定的關廠維修。而且，從某些方面來看，市場也確實比這場石油震撼來襲前更有彈性：舉例來說，美國頁岩油生產商比傳統石油公司有辦法加快擴產速度。

再看需求面，似乎也已縮小了一些。全球4月石油用量比一年前每日縮減300萬桶，主要因為亞洲石化廠生產停擺。儘管布蘭特原油價格漲到92美元1桶，還遠低於2008年金融海嘯期間讓油市供需平衡所需的價位——以今日幣值計約每桶200美元。

這與石油消費者性質改變有關：對價格較敏感的新興市場經濟體，如今在市場占比超過50%。此外，最近的需求成長主要受航空與石化業驅動，兩者都比卡車貨運業更在意燃料成本；航空業的可裁量性高於貨運業，與觀光旅遊相關者尤然。石化客戶或許能求助於靠便宜天然氣原料運轉的美國石油廠，協助滿足需求。

總之，庫存仍然充裕，加上生產商和消費者主動應變，看來已使世界更能因應伊朗戰爭給油市帶來的震撼。然而，庫存若是降到危險水位，自然就另當別論。到某個時點，就連這些新增的供應緩衝也將耗盡。換言之，現狀只是讓油市暫時喘口氣罷了 。

精華 FAQ

  • 主要因全球原油供應在戰前就偏寬鬆，庫存也相當充足；同時波斯灣以外產油國趁機增產，生產商與消費者都主動調整，讓市場先消化衝擊。

  • 兩大因素是充裕供應與主動應變。供應面有庫存與替代產量支撐；需求面則因新興市場更重視價格，且航空、石化等部門較能調整用油。

  • 報導指出，現況只是暫時喘息，若庫存持續下降到危險水位，或新增供應緩衝被耗盡，油市就可能失去防震能力，油價也會再度大幅波動。

油價 伊朗 荷莫茲海峽

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