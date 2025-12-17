2025年只學到教訓？明年投資人務必關注「6大潛在風險」

展望2026年，市場共識是，當前的樂觀氛圍可望延續到來年。但仍有六大風險值得投資人關注。（路透）

投資人若在2025年只學到一個教訓，那就是全球經濟、企業和金融市場的韌性比眾人想像都來得強，無畏關稅、地緣政治勢力重組等威脅，股市依然震盪走高，債市相當守規矩，私募資產市場也未爆掉。

展望2026年，市場共識是，當前的樂觀氛圍可望延續到來年。但仍有六大風險值得投資人關注，若是出差錯，市場仍不免受到驚嚇，不論是來真的，或者又是陣陣虛驚。

科技公司營收表現大放異彩，加上巨額AI支出源源不斷，讓AI基礎建設股價熱得冒泡，但實際營收和獲利數據擺在眼前，證明AI投資熱潮並非空中樓閣。

然而，此刻仍有許多懸而未決的問題待解。此刻環繞美國科技巨頭四周的護城河，挖得是否夠深、夠寬？中國AI技術是否會後來居上（2025年元月DeekSeek橫空出世驚艷全球，顯示有此可能性）？今日的AI霸主，明年能否繼續保有支配地位（從Alphabet對Nvidia輝達構成的挑戰）？更重要的是，長遠觀之，終端消費者會不會買帳，讓今日巨額的AI投資花得有道理？

基於熱門大型科技股在投資人的投資組合分量吃重，這些問題不容輕忽。光是AI晶片指標股輝達市值就超過4兆美元。萬一AI產業景氣急轉直下，可能重創美股大盤，甚至波及全球股市。

貝萊德團隊就在2026年展望報告中寫道：「如果AI主題重挫，衝擊可能壓倒任何看似分散AI風險的操作。」話雖如此，該團隊說：「投資組合需要明確的B計畫，隨時準備迅速轉向。」

一些投資人正大買亞股，或布局能源基建股或科技相關資源股，設法降低對晶片股的直接曝險。但其實，這些「避險」措施可能沒用，因為這些分散投資標的也都屬於同樣的AI價值鏈。

風險二、通膨復熾

這股AI投資熱潮可能導致通膨捲土重來。美國消費者物價指數（CPI）年增率現約3%，仍而聯準會（Fed）偏好的通膨指標也明顯超標。投資人大致認定，通膨會持續降低，讓Fed未來一年能至少降息一次。但有些人懷疑，關稅驅動的通膨依然是潛在威脅。

風險三、利率展望不明

假如Fed為了打通膨而提高利率，股市可能受創；若是Fed按兵不動，或持續連番降息（不無可能，在主席鮑爾5月卸任後尤然），債市和美元可能首當其衝。

小型央行，例如澳洲和挪威，已經對進一步降息縮手。倘若美國也跟進，對許多投資人而言，麻煩就大了。

風險四、加密幣崩盤

另一種可能讓投資人滑跤的香蕉皮，在加密幣市場。在川普2.0大力支持下，加密幣已導入複雜的金融交易，且穩定幣業者據說已持有龐大的美國短期公債部位。一旦這個市場出亂子（不難想像），可能傷害今年前仆後繼撐起美股的散戶投資人，進而使其他資產市場承壓，最後甚至可能需要央行出手干預。

日本公債殖利率 正走高，反映利率正常化腳步跟不上通膨升速。儘管這風險由來已久，但未曾真正對全球市場產生重大衝擊。可是，現在看來，日本公債殖利率的確有可能升到足以吸引日本資金匯回國的水準。日本是全球債券大買家，一旦資金大舉回流日本，勢必在全球市場掀起動盪。

風險六、美國例外論真有例外

最後一個值得謹慎的理由，是市場共識本身的風險。現在很難找到看空後市的悲觀論者。「永遠的空頭」法國興業銀行分析師艾德華茲就表示，他仍認為美股陷入估值泡沫，一旦爆裂將拖累經濟。話雖如此，他說：「我看不見有任何總經因素即將觸動一波空頭市場。」

這些都是潛在風險，但不表示風險性資產必會下跌，遑論崩盤。但在全市場瀰漫樂觀氣氛之際，任何小差錯，都可能引爆劇烈波動。因此，這些風險在未來一年都值得密切關注。