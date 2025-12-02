南韓出口強勁 上月增長13.3% 反映半導體和汽車需求持續暢旺

南韓 11月出口保持強勁，反映半導體和汽車需求持續暢旺，也讓決策官員在因應全球保護主義升溫之際稍感放心。彭博經濟研究指出，預計未來半導體會持續大力拉抬出口，汽車外銷應也會隨著美國將南韓商品關稅從25%調降至15%而重拾動能。

南韓海關1日公布，經工作天數調整後的11月出口總額成長13.3%，略低於10月14%的漲幅；整體出口成長 8.4%，高於10月經修正後的3.5%。進口增加1.2%，單月貿易順差達97億美元。

上月半導體出口仍是最大動能，成長近39%，外銷金額攀抵創紀錄的173億美元，增幅也比10月的25.4%更為強勁，反映人工智慧（AI）和資料中心需求持續強韌。汽車出口也反彈，成長近14%，足以抵銷石化等產業的疲弱表現。

從外銷目的地來看，對美出口因鋼鐵和汽車零組件受美方關稅影響而下滑0.2%；對中國大出口增長6.9%。對中東出口大增約33%，對東南亞則成長6.3%。

南韓出口占國內生產總值超過40%。在出口維持強勁的情況下，央行 在密切觀察家庭負債攀升和房價高漲等國內風險之際，政策上仍有耐心觀望的空間。

就在前幾天，南韓央行將基準利率 維持在2.5%，並在聲明中調整措辭，可見決策官員對進一步降息的立場不若先前那麼明確。總裁李昌鏞表示，決策委員會對後續利率走向出現三比三的分歧：三位委員認為仍可討論降息，另三位委員則認為短期內應按兵不動。央行同時小幅上調至2026年的經濟成長和通膨預測。

在利率決策公布之際，南韓央行也將2026年成長率預測從8月的1.6%調升至1.8%，2025年預估值則調升至1%，反映第3季半導體出口強勁及民間消費穩步復甦。