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捷克將調整外籍勞工配額 優先引進專業人才 企業憂缺工

財經新聞組／綜合報導
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捷克政府今年7月起將調整外籍勞工配額，盼優先引進歐盟以外地區的高技術專業人才，同時限制低技術勞工入境。部分企業擔憂，這項政策忽略經濟運行也需要依賴低技術勞動力，也未必能解決捷克日益嚴重的勞工短缺問題。

中央社報導，捷克內政部針對長期簽證提出修正案，盼吸引科學、高技術人才。另一方面，捷克也減少低技術勞工的簽證數量，例如將中國年度配額設為1170名，其中大部分保留給高技術勞工；原本來自非洲的120個低技術勞工配額將被取消。

據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，商界普遍對此改變表示歡迎，但也有許多企業指出，這項調整仍難以解決捷克日益嚴重的勞工短缺問題。目前，約有一半的捷克企業依賴歐盟以外的外籍勞工，主要是烏克蘭與菲律賓。

報導指出，企業認為，若只專注吸引高技術移民，將忽略一個關鍵事實，即經濟運行也需要依賴「低技術勞動力」。

物流公司Raben執行長特倫卡（Jakub Trnka）指出，「全歐洲缺少50萬名卡車司機，這是一個通常由外籍勞工填補的行業。」

此外，捷克企業在聘請外籍勞工時還面臨繁複的行政程序。建設公司Trigema總監扎夫瑞爾（Tomáš Zavřel）指出，例如從菲律賓聘請勞工的程序過於繁瑣，導致許多公司乾脆放棄，「繁文縟節令人卻步」。

此外，政府要求外籍勞工需提供過去數年居住國家的無犯罪紀錄證明。企業表示，相較於周圍國家，捷克這項要求更嚴格。

報導指出，若無外來移民，預期捷克人口到21世紀末，將從目前約1000萬逐步萎縮至750萬。目前捷克境內已有超過100萬名外國人，若無外籍勞工，捷克勞動市場將減少近50萬名工人。

外籍勞工中有1/4從事低技術職位，另有1/4從事製造業或機械操作工作，其他人則擔任技術人員、商人與專家等角色。

此外，捷克醫療保健業也依賴外籍勞工。據統計，捷克約有1.5萬名（約6%）醫療人員來自國外，主要是斯洛伐克與烏克蘭。在布拉格的總醫院（General University Hospital）有700名外籍員工，其中240人來自非歐盟國家。

烏克蘭人是捷克最大宗的外籍族群，人數逾57萬人。其次為斯洛伐克約12萬人。在非鄰近國家中，以越南的7萬人最多；其他外籍社群還包括蒙古人、菲律賓人、印度人、哈薩克人與中國人，個別人數皆超過1萬。

烏克蘭 歐盟 簽證

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