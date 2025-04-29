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儲能電池需求激增 中國面臨155.9%稅率 韓廠搶美歐商機

編譯劉忠勇、陳苓／綜合報導
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LG新能源表示，關稅有利在美國設廠的非中資企業。（路透資料照片）
LG新能源表示，關稅有利在美國設廠的非中資企業。（路透資料照片）

全球再生能源和資料中心需求激增，帶動電力需求飆升，儲能用電池市場也隨之爆發。中國電池是全球儲能系統（ESS）霸主，但該國業者目前面臨實際稅率高達155.9%，明年還將進一步調高至173.4%，這讓力圖在美歐市場東山再起的南韓電池業者看到了新的機會。

英國金融時報（FT）報導，中廠寧德時代在電動車電池和儲能電池兩大市場占主導地位，目前已囊括整體產業九成的獲利。規模經濟也讓該公司能加大研發投入，進一步鞏固市場優勢。

可是中廠稱霸儲能市場，引發部分西方國家不安。美國已禁止陸廠電池系統用於軍事設施。這給予南韓業者希望，他們正將部分高鎳電池廠轉為磷酸鐵鋰（LFP）電池廠，甚至把電動車電池產線改為生產儲能系統電池。

若不計中廠，LG新能源是全球最大的電池製造商，該公司告訴FT，關稅有利在美國設廠的非中資企業。

但市調機構Rho Motion分析師休斯指出，考量到中國業者的電池成本優勢、鋰原料價格也較低，又有許多可壓低電池成本的技術創新，即使面臨超過150%的關稅，仍有可能撐得住。

由於供過於求和激烈競爭導致國內利潤微薄，中國儲能設備製造商預料會把重心轉向歐洲等其他市場。休斯說：「他們現在非常積極尋求海外拓展。如果中國無法對美國供貨，其他市場將充斥大量低價產品。」

Rho Motion統計，儲能系統占全球電池市場的比重，已從2020年的5%成長至20%。全球電池儲能容量在2023至2024年間大增52%，估計儲能容量將從去年的340百萬度（GWh），到2030年時倍增至760GWh，相當於760萬輛電動車的總電池容量。

隨著未來十年人工智慧（AI）硬體設備和電動車、熱泵等乾淨能源技術帶動能源需求大增，儲能系統將成為電網日益吃緊時的重要備援電力。根據國際能源總署（IEA）本月發布的報告，全球AI資料中心的用電量預計在未來五年內將增加一倍以上，並占2030年美國用電需求成長近半。

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