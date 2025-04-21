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汽車業稀土庫存 剩下不到三個月

編譯魏紹揆／綜合報導
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中國對稀土礦物實施的最新管制，可能導致汽車生產在必要的磁石庫存於幾個月內用罄後，完全停擺。汽車業人士警告，若北京全面停止出口，稀土庫存只夠支撐兩、三個月。

北京本月初擴大對七種稀土元素和磁石的出口限制，以報復美國總統川普對陸加徵145%的高額關稅。這些稀土對電動車、風力發電機、戰機極為重要。

政府官員、貿易商、車業高層估算，目前的稀土庫存只能支撐三至六個月，企業將競相囤積更多稀土，並尋找替代的供應來源，以避免重大混亂。金屬交易員吉斯（Jan Giese）警告，中國的出口限制讓客戶措手不及，大部分車廠及其供應商似乎只有二至三個月的稀土庫存。他說，庫存見底或快要用罄之際，若未見稀土運往歐洲或日本，汽車供應鏈會出大問題。

中國最新的出口管制，鎖定能讓高效能磁石承受高溫的中重稀土，如鏑、鋱、釤。這些稀土有重要的軍事用途，用於噴射機、飛彈及無人機，也大量使用於電動車和油電混合車的旋轉零件、馬達、傳動裝置。

車業資深高層說，中國限制稀土出口，對特斯拉（Tesla）及其他汽車生產商「影響重大」，以1-10分的嚴重程度來說，他打「7或8分」。他說：「這是種報復，中國政府可以說『好啊，我們不打算在關稅稅率上以牙還牙，但會傷害美國，促使企業請求自家政府改變關稅政策』」。

稀土金屬常見於地殼，惟難以用低成本和對環境友善方式提煉，中國幾乎壟斷了重稀土加工業。策緯諮詢公司（Trivium）的康姆斯（Cory Combs）表示，磁鐵大量使用的釹、鐠等「輕」稀土，不在限制名單內，要是貿易戰加劇，北京握有增加限制的威脅籌碼。

澳洲稀土商萊納斯（Lynas）準備擴大馬來西亞加工廠，今年中開始生產鏑和鋱。日本及其他國家寄望靠萊納斯，減少中國對重稀土的掌控。日本政府官員說：「重稀土元素的庫存，不足以避免汽車供應鏈潛在的動盪」，車廠的兩三月庫存之外，國家庫存應該提供額外援助。

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