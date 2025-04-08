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美債避風港地位臨挑戰 殖利率跌破4% 歐、日則走升

編譯劉忠勇／綜合報導
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美國國債的吸引力正在削弱中。(路透資料照片)
美國國債的吸引力正在削弱中。(路透資料照片)

美國公債作為資金避風港的地位，似乎正面臨激烈競爭。基準的10年期美債殖利率今年來已跌約40個基點，川普的一系列關稅措施，近日一度使美債殖利率跌破4%。相較之下，歐洲和日本的10年期公債殖利率則都在走升。

彭博資訊分析，儘管歐日公債殖利率仍遠低於美債，但對於購買美國證券時希望對美元曝險避險的歐洲和日本投資者人說， 歐洲和日本公債看起來比美債更具吸引力。

這可能會促使投資人將債券部位，轉移到政策前景似乎更為穩定的國內公債。德意志銀行美國利率研究主管拉斯金指出，川普政府的各種政策可能削弱海外對美債的需求。

所有這些因素加總，構成了美國例外論不再是市場主導題材的世界，並且可能有重大的長期影響。雖然這類資金流向演變還在討論之中，但光是討論這件事本身，就顯示在資本競爭升溫之際，投資人正在為歐債崛起做準備，從而可能使美債市場更加脆弱。

投資人如何回應各國公債殖利率變化的早期跡象，可能會在幾天之內出現。日本新年度才剛開始，企業常在此時評估資產配置策略。Fivestar資產管理公司認為，「由於歐洲殖利率更具吸引力，日本投資人的資金可能轉向」。

德國已宣布計畫投入數千億歐元資金於國防和基礎設施，且歐盟擁有龐大的超額儲蓄，若歐洲國家確實增加投資，這些儲蓄可能會留在國內。同時，川普領導下的美國政策看起來不太穩定，可能削弱美國國債的吸引力。

Capital集團投資組合經理人普蘭尼認為，「如果長期來看，我們正在進入進一步去全球化的階段，這可能成為影響較長期美國公債供需平衡的因素之一」。

殖利率 日本 川普

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