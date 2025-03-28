阿里示警後 華爾街也憂AI泡沫化 相關支出恐更趨緩

近期市場AI空頭言論。(資料來源：外電)

繼阿里巴巴主席蔡崇信日前示警「看見AI 泡沫化跡象」，華爾街 唱空AI聲浪也四起，券商TD Cowen、巴克萊證券相繼發布報告，看空AI產業前景，擔憂AI資料中心恐面臨供給過剩。

受華爾街看空AI言論衝擊，關於美晶片禁令、AI資料中心支出成長放緩等利空紛至沓來，輝達 等重量級晶片股26日股價慘跌，輝達重挫5.7%，超微大跌超過4%，重量級晶片股股價紛紛重挫，拖累費城半導體指數下挫3.27%。

TD Cowen發布報告指出，微軟不再是OpenAI的獨家供應商，微軟過去六個月來，因擔憂供給超過目前的需求預測，放棄在美國與歐洲合計耗電2百萬瓩（GW）的新資料中心項目，同時取消並延後美國與歐洲既有的多個租約。

不過，TD Cowen也說，Google和Meta仍處於資料中心需求大幅成長階段，兩家大廠迅速填補微軟放棄的資料中心容量，資料中心市場總需求仍較去年同期成長。

除TD Cowen外，巴克萊也開始唱空AI算力需求。巴克萊認為，2025年全球AI算力可支援15至220億個AI代理，現有的AI算力已足夠支援大規模AI代理的部署，在需求不確定、運算能力與供應大增之際，AI支出可能更趨緩和。

華爾街報告為市場空頭憂慮再添一筆，蔡崇信日前也示警，現階段全球資料中心建設速度超出AI初始需求，尤其美國許多資料中心投資彼此重複或重疊，使AI資料中心建設出現泡沫化風險，並質疑花上千億美元在AI資料中心的必要性。

同時，市場也憂心輝達晶片恐遭美國政府禁售中國。美國將70多家中國企業納入實體清單，包括中國伺服器製造商龍頭浪潮集團（Inspur）子公司，北京當局也以節能規範為由，企圖降低中國科技巨擘採購輝達H20晶片的意願。