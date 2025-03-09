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美國為「台灣積體電路」出口第7大市場 去年出口額倍增

中央社／台北9日電
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川普7日再次指台灣「偷走」晶片產業，但他這次並無祭出關稅威脅，而是改口說「我不怪他們，反而佩服他們」。(路透)
川普7日再次指台灣「偷走」晶片產業，但他這次並無祭出關稅威脅，而是改口說「我不怪他們，反而佩服他們」。(路透)

總統川普對半導體課徵關稅的態度牽動台美經貿變化，AI浪潮推升伺服器和晶片等需求，2024年自動數據處理設備、積體電路名列對美出口前2大產品，其中美國為台灣積體電路出口第7大市場，去年出口至美國金額達74億美元，成長1倍。

川普重返白宮前就提「台灣偷美國晶片生意」，當選後更一度揚言要對晶片徵收100%關稅。台積電近日加碼投資美國，宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及一座研發中心。

外界高度關注川普對半導體關稅和晶片法補助等態度，川普7日再次指台灣「偷走」晶片產業，但他這次並無祭出關稅威脅，而是改口說「我不怪他們，反而佩服他們」。

觀察2024年台灣對美國出口前5大產品，自動數據處理設備及其零件等產品居於首位，2024年出口額為514.94億美元，成長幅度高達140.29%，在整體對美出口占比達46.24%；其次為積體電路，出口額約74億美元，年增111.66%，整體占比6.65%。

合計自動數據處理設備及其零件、積體電路對美出口前2大產品的占比超過一半，高達52.89%。相關官員分析，AI浪潮推升伺服器和晶片等需求，觀察對美出口成長最大貢獻為AI伺服器和半導體等產品。

至於台灣晶片直接出口至美國占比不高，官員分析，由於手機或AI伺服器所需的晶片，可能由台灣送到墨西哥、越南、泰國和印度等地組裝加工，成品完成後再出口至美國。

近年台灣出口積體電路至美國呈現成長趨勢，經濟部表示，2022年台灣對美國出口積體電路金額為32.3億美元，在出口全球市場占比1.8%；2023年出口額為35億美元，占比2.1%；2024出口額達74億美元，占比上升至約4.5%。

攤開台灣2024年積體電路出口值為1650億美元，其中超過一半出口至中國大陸及香港，出口值達852.6億美元，其次依序為新加坡、韓國、日本和馬來西亞，出口金額分別為210億、134億、104億和99億美元。

台灣出口至美國積體電路金額約74億美元，在整體積體電路出口占比4.48%，排名第7；第8名至第10名依序為越南、印度、泰國和墨西哥。

觀察台灣2024年積體電路前10大出口國家的成長變化，以美國成長111.6%、幅度最高，其次為越南，年增57.6%，印度增加幅度為52.7%、排名第3，韓國、馬來西亞成長幅度分別為17.8%、13.8%。

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