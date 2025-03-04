歐洲喊增國防支出激勵股匯 軍工股應聲大漲 歐元走揚

歐洲領導人一致認為，必須增加國防支出，向川普展現歐洲有能力自我防衛。（路透）

歐洲、英國、加拿大領導人2日在倫敦就烏克蘭 局勢舉行緊急峰會，一致認為必須增加國防支出，並起草一份烏克蘭和平計畫的提案、再提交給美國。歐洲軍工股3日股價應聲大漲，歐元也走揚。

烏克蘭總統澤倫斯基 和美國總統川普上周五在白宮會談不歡而散，提前結束在華府的會談行程。歐洲領導人則在峰會上表達對澤倫斯基的強力支持，並承諾將擴大對烏克蘭的援助。

與會的領導人一致認為，必須向川普展現歐洲有能力自我防衛。歐盟 行政機關歐洲委員會主席范德賴恩還建議歐盟適度放寬對債務上限的規定。

另據「畫報」（Bild）報導，希望組建德國下一屆政府的兩黨，正計劃在執政期間投入數以千億計歐元，用於國防和基礎建設。

消息激勵歐洲軍工股股價3日大幅揚升。歐洲最大軍工企業貝宜系統盤中上漲約16%。為戰鬥機提供感測器的Hensoldt一度上漲25%。豹2坦克製造商萊茵金屬大漲18%。義大利的李奧納多上升11%。

不過，與會領導人並未提供計畫的具體細節。在峰會舉行之前，法國總統馬克宏接受《費加羅報》訪問時表示，計劃可能納入為期一個月涵蓋海空、但不包括地面戰鬥的停火計畫。他也提到，若能達成較實質的和平協議，歐洲將派出維和部隊。不過，目前還不清楚其他國家是否同意這些條件。

澤倫斯基向記者表示，烏克蘭不會在和平協議中割讓任何領土給俄羅斯，並重申他仍然願意和美國簽署礦產資源協議。

澤倫斯基還說，他相信自己可以修復和川普的關係，但談判必須關起門來談「已發生的這種（會談）形式，我認為沒有帶給我們身為夥伴的任何正面或額外的益處。」他也說，若受邀，他願意再次與川普會面。

歐盟預計6日在布魯塞爾召開特別峰會，外界預期，范德賴恩會在當天提出新計畫，大幅增加27個成員國的國防支出。她日前提到，這項計畫將由三大支柱組成：放寬財政規則以允許更大規模公共融資、動員歐盟共同資金、擴大歐洲投資銀行（EIB）參與。