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歐洲跨國電網因電力輸出問題 引爆政治爭議

編譯吳孟真／綜合報導
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挪威聯合政府上月底垮台，部分是因為各黨派對電力輸出問題爭論不休，也讓外界開始關注橫跨歐洲各國的數百條電纜，以及這些電纜為何從輸送電力的工具轉為政治武器。

根據氣候智庫Ember，歐洲電力系統是全球最大互聯電網，串聯約6億人口，體現歐盟團結一致、敦親睦鄰的精神。但隨著歐洲主張國內政策優先的右翼政黨崛起，這個和諧關係開始受到動搖。

挪威政府垮台的部分原因，就是來自各黨對電力輸出問題的意見不合。瑞典能源部長博許去年12月也表示，對德國感到「憤怒」，因對德供電的關係，卻導致瑞典國內電價上漲。法國極右派政黨，則有意完全終結歐洲各國間的自由貿易。

互聯系統原本應依價格運作，而非政治。也就是說，電力會流向價格較高的市場，提供更多供給並降低當地成本。這種連結在擁有多種電力來源的國家之間運作得最好。例如具有龐大核能資源的法國，以及風力充足的英國。

然而，間歇供電的再生能源開始發展後，卻暴露出此互聯系統的缺陷，也就是說，當一國電力短缺，鄰國電價常會同步飆漲。高電價於是成了政治問題。

挪威去年是歐洲第三大電力輸出國，但對英國和其他市場的出口，卻造成國內電價上漲。挪威政府因此開始審慎考慮擬定管制機制，以限縮出口。

挪威雖非歐盟一員，卻屬於歐洲單一能源市場。法規明定，歐洲國家對鄰國的電力輸出限制，不可持續太久。但在能源危機期間，歐洲能源市場彼此支應便受到考驗，問題在於，各國是否願意冒著推升國內電價的風險，向他國出口電力。

挪威總理斯托爾表示，希望能和其他北歐國家合力面對電力市場的起伏和不穩定性。他說，「環顧北海地區，各國大力推動再生電力」，「但都得考慮自己將從中獲得什麼好處，且沒有人會違背自身利益」。

以法國而言，由雷朋所領導的國民聯盟希望奪回政權，以雙邊或多邊合約取代與鄰國間的自由貿易。法國境內有57座核反應爐，是歐洲電力系統的最大支柱。

英國是法國過剩電力的受惠者之一。去年英國關閉最後一座燃煤電廠後，日益透過進口來填補電力缺口，目前倚賴九個電力互聯系統。

德國自2023年關閉國內最後一座核反應爐後，至今尚未興建足以替代的裝置，因此目前電力大量倚賴進口。歐洲產業近來承受高電價的壓力，一些企業開始出走美國或中國大陸。

瑞典 歐盟 德國

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