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未來5年全球AI商機將破2兆 資料中心營運商IPO漸成風潮

編譯陳律安、林文彬／綜合報導
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AI榮景帶動資料中心建置潮。(路透資料照片)
AI榮景帶動資料中心建置潮。(路透資料照片)

隨著人工智慧（AI）榮景帶動資料中心建置潮，投資人積極尋求投資機會，把目光鎖定今年料將登場的幾起資料中心營運商首次公開發行股票（IPO）案；Stargate（星際之門）的基建支出前景，也引發各界對新雲端公司的興趣。

彭博資訊報導，截至去年底在全球營運28座資料中心的CoreWeave，計畫今年初推動IPO，估值上看230億美元。該公司的支持者包括了輝達、思科等科技巨頭。

已於德國法蘭克福上市的Northern Data，考慮在美國掛牌其AI與資料中心部門。中國大陸資料中心業者有孚研擬在美國上市，總部位於拉斯維加斯的Switch也有意跟進。

市場對AI的濃厚興趣，引爆了資料中心的支出狂潮。資料中心投資大咖黑石（BlackStone）預估，未來五年美國的AI資料中心支出有望突破1兆美元；阿波羅全球管理估算，放眼全球，同期的商機破2兆美元。

白宮的支持也提振了市場的樂觀氛圍。美國總統川普宣告的Stargate計畫，囊括了數家美國科技巨頭，預計未來四年投資AI基礎建設5,000億美元。此外，不乏外資的挹注，例如杜拜億萬富豪薩瓦尼就預計投資美國資料中心200億美元。

一批規模相對較小、行動靈活的雲端運算業者，也成為鎂光燈焦點。其中一家雲端運算公司是總部設在舊金山的新創業者Crusoe，甲骨文據傳已委託Crusoe，為川普宣布將成立的合資事業Stargate興建首座資料中心。

知情人士透露，甲骨文把開發工作外包給Crusoe是為了加快行動腳步，以及避免資本支出增加。

Crusoe是正專門因應AI企業需求打造雲端運算服務的較新企業之一，晶片研究業者SemiAnalysis指出，這些公司還包括CoreWeave、Nebius集團與Lambda。這類企業在矽谷稱為新雲端（neocloud），原因是他們聚焦的AI領域，與微軟、字母（Alphabet）旗下Google和亞馬遜運算服務AWS等雲端巨擘不同，這些巨擘都同時服務一般企業客戶與母公司。

市場也正在評估大陸AI新創公司DeepSeek帶來的潛在衝擊。其同名聊天機器人的建置成本遠低於美國同業，引發外界質疑是否有必要重金投資資料中心。不過，也有分析師認為，DeepSeek較為低廉的AI模型反而能促進數位基礎建設需求。

儘管AI熱潮已吸引民間資金，但多數資料中心的營運商槓桿開太大，以致難以在公開市場籌資。

SJSF資本公司執行長費瑞說，一座資料中心的槓桿倍數常高達七至十倍，甚至更高。

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