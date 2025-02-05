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中對美原油、天然氣徵稅 油價重挫 吐光今年漲幅

編譯陳苓／綜合外電
中國宣布將對美國原油、液化天然氣（LNG）等徵稅，西德州中級原油4日一度重挫3.4%至每桶70.7美元，今年來的漲幅全數回吐。（路透）
中國宣布將對美國原油、液化天然氣（LNG）等徵稅，西德州中級原油4日一度重挫3.4%至每桶70.7美元，今年來的漲幅全數回吐。（路透）

美國總統川普呼籲石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）降低油價，但該組織在3日舉行的會議上維持既定方案，未提前增產。此舉未能支撐油價，美中貿易戰再起，導致西德州中級原油期貨吐光今年來的漲幅。

中國為報復川普加徵關稅，宣布將對美國原油、液化天然氣（LNG）等徵稅，西德州中級原油4日一度重挫3.4%至每桶70.7美元，今年來的漲幅全數回吐；布蘭特原油也一度大跌2.4%至每桶74.15美元。

川普重返白宮後表示，高漲油價有助俄國持續俄烏戰事，多次呼籲產油國壓低價格。以沙烏地阿拉伯和俄國為首的主要產油成員，決定持續本季的減產計畫，到4月再開始每月逐步增產。OPEC+為避免原油過剩，減產超過兩年，並已三度延後解除減產令。俄國副總理諾瓦克受訪時說，會議上「部分觸及」川普要求增產一事。

彭博資訊報導，會議結果顯示，OPEC+未急於安撫川普，由於該組織的最大消費國中國需求減退、加上美洲產油量大增，該組織仍唯恐全球原油供過於求。而這個產油聯盟也想知道，川普是否會對伊朗、委內瑞拉、俄國等成員國，實施更嚴格的制裁。目前OPEC+減產規模為每日585萬桶，相當全球供給的約5.7%。

國際能源總署（IEA）預估，就算OPEC+沒有增產，今年原油仍會嚴重供給過剩，供過於求的數量達每日75萬桶。花旗和摩根大通都預測，油價將續跌，OPEC+今年將放棄增產。

另外，OPEC+同時表示，獨立監督機構名單不再納入美國能源資訊局（EIA）、以及能源顧問公司Rystad，改以Kpler、OilX、ESAI取而代之。這些機構負責確認成員國的原油產量，核對各國是否遵循議定的產油配額。

前OPEC人員透露，OPEC現在也許視EIA為美國政府的直屬部會，EIA數據與其他監督業者沒有太多不同，對阿拉伯聯合大公國的產量估計也許略高一些。EIA隸屬於美國能源部，但為獨立機構。

OPEC+監督名單上次出現變動是在2022年，剔除了IEA。雙方對能源轉型的看法大相逕庭，關係急遽惡化。

川普 油價 俄國

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