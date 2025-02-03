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川普促降低油價 OPEC+將開會議 增產步調可望不變

編譯吳孟真／綜合報導
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石油輸出國組織（OPEC+）3日將開會。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-02-02，數位典藏序號：20241203235030508】
石油輸出國組織（OPEC+）3日將開會。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-02-02，數位典藏序號：20241203235030508】

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將開會，代表人士透露，OPEC+不太可能改變目前希望逐步調高產量的計畫，儘管美國總統川普敦促該組織與沙烏地阿拉伯壓低油價

路透報導，官方聲明和消息來源指出，沙烏地阿拉伯能源部長和一些OPEC+代表，已針對川普降低油價的要求舉行會談，其中五位OPEC+代表表示，該組織不太可能在3日登場的OPEC+聯合部長級監督委員會（JMMC）會議中，可能改變預定4月起實施的增產計畫，另外兩位表示，是否改變還言之過早。

一位消息人士指出，OPEC+成員國代表間的會談，是在阿拉伯能源基金（TAEF）將在利雅德舉辦的50周年慶祝活動的外圍舉行，對一些參與的官員而言，並非計畫中的會議。

沙國通訊社（SPA）報導，沙國和利比亞能源部長1月27日討論到，為服務共同利益，將「加強支持全球能源市場穩定性的共同努力」。知情人士透露，沙國和阿拉伯聯合大公國（UAE）能源部長日前也在利雅德進行非正式會談。

受川普將對墨西哥和加拿大加徵關稅的消息影響，國際油價上周五（1月31日）震盪後小幅下跌，布蘭特和西德州原油期貨上周周線分別跌2.1%和2.9%，布蘭特報每桶76.76美元，西德州報每桶72.53美元。

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