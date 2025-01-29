LVMH上季時尚皮革商品銷售有壓 精品需求前景蒙塵

精品巨擘LVMH上季時尚與皮革商品部門銷售下滑。（路透）

法國精品巨擘路易威登（LVMH）上季時尚與皮革商品部門銷售下滑，為精品需求迅速復甦的前景蒙上陰影。

以營收計算為全球最大精品集團的LVMH 28日公布，在去年第4季（上季），關鍵的時尚與皮革商品部門自體銷售下滑1%，全集團整體營收僅增加1%，均略優於市場預期，但在競爭對手歷峰集團本月稍早繳出優異財報後，LVMH的業績令投資 人失望，再度引發外界對精品業復甦可能緩慢又波折的擔憂。消息拖累LVMH在紐約掛牌的ADR一度下跌8.5%。

Bernstein精品分析師索爾卡（Luca Solca）在一份報告中指出，在歷峰近期繳出遠優於預期的表現後，LVMH時尚和精品部門的業績，未能達到市場提高的預期。

即便LVMH調降去年整體行銷支出5%，該公司的獲利依然令人失望，2024年經常性營業利益減少14%至196億歐元（204億美元），低於預期。

不過，LVMH仍有些部門顯露某種程度的韌性。例如，涵蓋寶格麗（Bulgari）、蒂芙尼（Tiffany）的手表與珠寶部門的銷售，上季意外攀升，進一步證明富裕消費者較青睞所謂的「硬精品」（hard luxury items），而非手提包或晚禮服等「軟精品」（soft luxury）。蒂芙尼同期的銷售成長9%。

LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）在法說會上的發言，語帶樂觀。他描述2024年的大環境「較微妙」，並表示2025年的開局相對不錯，LV今年迄今實現了雙位數的成長幅度。這位地表第四有錢的人還說，他有信心陷入掙扎的Dior品牌今年會有所進展，並預測美國市場「蓬勃發展」。

阿諾特說，在疫情 期間大幅成長後已陷入低迷的酒類商品部門，可能在未來兩年復甦。他也說，出售酩悅軒尼詩（Moet Hennessy）部門，不在計畫之內。