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中國DeepSeek嚇壞投資人 台積電ADR美股盤前摔逾9% 輝達重挫10%

編譯林奇賢／綜合外電
中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透） FILE PHOTO: An AI (Artificial Intelligence) sign is seen at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China July 6, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-12-20，數位典藏序號：20241220234733291】【作者：路透通訊社，日期：2024-12-29，數位典藏序號：20241220234733291】
中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透） FILE PHOTO: An AI (Artificial Intelligence) sign is seen at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China July 6, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-12-20，數位典藏序號：20241220234733291】【作者：路透通訊社，日期：2024-12-29，數位典藏序號：20241220234733291】

由於中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技界，拖累台積電ADR美股盤前摔9.8%、輝達重挫10.3%。

荷蘭晶片設備製造大廠艾司摩爾（ASML）在阿姆斯特丹交易的股票，27日一度大跌11%至626.30歐元，為去年10月15日以來最大盤中跌幅。偏重科技股的那斯達克100期貨指數也急挫。

AI 台積電 那斯達克

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