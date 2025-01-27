投資運動產業規範鬆綁不再是富豪專利 成新全民運動

投資人除了投資體育隊伍外，也可以透過投資運動場館賺取潛在利益。（美聯社）

投資 運動產業以往向來是超級富人的專利，然而，過去十年來鬆綁體育隊伍所有權的規範後，已促成運動產業向各類投資人開放。

一級方程式賽車（F1）在2006年允許私募股權業者CVC資本合夥公司入主，開啟了放寬投資規範的潮流。在2021年，NBA也允許私募股權持有最多20%股權。

如今，投資人主要可透過兩種方式布局運動產業，分別是取得股權和融資 。投資人取得隊伍的少數股權後，可寄望隊伍價值上漲，以賺取報酬；或是透過提供借貸或結構性股權，協助培育隊伍或建設體育館。

摩根大通（小摩）私人銀行另類投資與商業發展全球主管瑟普說，運動投資之所以散發吸引力，原因是成長速度比股市還快。根據小摩2025年前景報告，在過去五年，運動產業合併和收購的交易規模成長逾七倍，公開上市企業這類交易的規模則下滑40%。

Yieldstreet公司資訊長雅布羅說，運動產業規模與估值皆快速增長的情況，預料將保持下去，也因而吸引民間資金。根據該公司數據，美國職業足球 大聯盟的估值在過去十年上揚1,565%，為標普500指數的近五倍。

瑟普表示，可以合理預期運動產業投資和股市等風險資產關聯度較低，原因是運動產業具有獨特的驅動力，主要和觀眾數量及現場觀看數據有關，是投資組合中分散傳統股票的良好選擇。

在成熟的運動產業中，很少會有新進者或成立新隊伍，因此相關投資能保有稀缺性，同時具備穩定的獲利前景。小摩報告顯示，在電視網等傳統媒體收視下滑之際，體育賽事持續吸引大量觀眾。

瑟普說，在各種內容持續轟炸之際，體育賽事是少數觀眾要求收看直播的項目，因而帶來藉由轉播權獲利的機會，「入股運動產業常集中在鎖定聯盟或隊伍的持有權，尤其是各大體育聯盟。在過去五年或更久之前，你可以見到許多大型私募股權業者投入這一領域，而估值也的確大幅增長。其他領域則尚在萌芽階段，因此有帶來更高報酬的潛力」。

然而，押注體育隊伍不是唯一投資運動產業的方法，還有其他跨足的管道，例如轉播權、售票、串流、活動、大學運動員、場館開發。

從投資股權的角度出發，可留意的是運動隊伍的估值，常由轉播權的價值所帶動。瑟普表示，除此之外，女子運動和剛起步的聯盟，也吸引濃厚的投資興趣。從借貸的角度投資，例如提供運動相關的不動產融資，也是熱門投資策略，因為背後有實體資產支撐。