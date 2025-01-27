我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

投資運動產業規範鬆綁不再是富豪專利 成新全民運動

編譯陳律安／綜合報導
投資人除了投資體育隊伍外，也可以透過投資運動場館賺取潛在利益。（美聯社）
投資人除了投資體育隊伍外，也可以透過投資運動場館賺取潛在利益。（美聯社）

投資運動產業以往向來是超級富人的專利，然而，過去十年來鬆綁體育隊伍所有權的規範後，已促成運動產業向各類投資人開放。

一級方程式賽車（F1）在2006年允許私募股權業者CVC資本合夥公司入主，開啟了放寬投資規範的潮流。在2021年，NBA也允許私募股權持有最多20%股權。

如今，投資人主要可透過兩種方式布局運動產業，分別是取得股權和融資。投資人取得隊伍的少數股權後，可寄望隊伍價值上漲，以賺取報酬；或是透過提供借貸或結構性股權，協助培育隊伍或建設體育館。

摩根大通（小摩）私人銀行另類投資與商業發展全球主管瑟普說，運動投資之所以散發吸引力，原因是成長速度比股市還快。根據小摩2025年前景報告，在過去五年，運動產業合併和收購的交易規模成長逾七倍，公開上市企業這類交易的規模則下滑40%。

Yieldstreet公司資訊長雅布羅說，運動產業規模與估值皆快速增長的情況，預料將保持下去，也因而吸引民間資金。根據該公司數據，美國職業足球大聯盟的估值在過去十年上揚1,565%，為標普500指數的近五倍。

瑟普表示，可以合理預期運動產業投資和股市等風險資產關聯度較低，原因是運動產業具有獨特的驅動力，主要和觀眾數量及現場觀看數據有關，是投資組合中分散傳統股票的良好選擇。

在成熟的運動產業中，很少會有新進者或成立新隊伍，因此相關投資能保有稀缺性，同時具備穩定的獲利前景。小摩報告顯示，在電視網等傳統媒體收視下滑之際，體育賽事持續吸引大量觀眾。

瑟普說，在各種內容持續轟炸之際，體育賽事是少數觀眾要求收看直播的項目，因而帶來藉由轉播權獲利的機會，「入股運動產業常集中在鎖定聯盟或隊伍的持有權，尤其是各大體育聯盟。在過去五年或更久之前，你可以見到許多大型私募股權業者投入這一領域，而估值也的確大幅增長。其他領域則尚在萌芽階段，因此有帶來更高報酬的潛力」。

然而，押注體育隊伍不是唯一投資運動產業的方法，還有其他跨足的管道，例如轉播權、售票、串流、活動、大學運動員、場館開發。

從投資股權的角度出發，可留意的是運動隊伍的估值，常由轉播權的價值所帶動。瑟普表示，除此之外，女子運動和剛起步的聯盟，也吸引濃厚的投資興趣。從借貸的角度投資，例如提供運動相關的不動產融資，也是熱門投資策略，因為背後有實體資產支撐。

投資 融資 足球

上一則

中消費者荷包緊 精品業求生存 轉向寄望美國市場

下一則

日投資人大賣歐債 恐引發激烈拋售潮

延伸閱讀

治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了

治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了
兩岸體育交流座談 陸堅持「奧運模式」基礎交流

兩岸體育交流座談 陸堅持「奧運模式」基礎交流
小摩CEO建議對川普關稅「看開點」讚馬斯克現代愛因斯坦

小摩CEO建議對川普關稅「看開點」讚馬斯克現代愛因斯坦
啟德體育園3館 6.3萬人離場大測試 不封路挑下班時間進行

啟德體育園3館 6.3萬人離場大測試 不封路挑下班時間進行

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅